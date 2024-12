Rodrigo Romeh es el nuevo compañero de baile de La Divaza en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

A través de las redes sociales hemos podido observar que Rodrigo Romeh y La Divaza se mantienen en contacto después de haber coincidido en La Casa de los Famosos 4 y ahora que la venezolana está compitiendo en “Las Estrellas Bailan en Hoy” parece que su amistad con Romeh pasará a un siguiente nivel.

La competencia del programa “Hoy” de Televisa, ha permitido cambios de pareja y celebridades invitadas, por esta razón Romeh bailará con Divaza y ya están dando mucho de qué hablar, pese a que de momento lo único que tenemos de ellos son imágenes de los ensayos.

Romeh y Divaza juntos en Televisa. / Foto Cortesía de @rodrigo_romeh

En este reality de baile, La Divaza es de las favoritas del público más no es la que mejor baila.

En el proceso comenzó siendo pareja de Alana Lliteras y lamentablemente el hecho de que ambos sean principiantes no los ha beneficiado en lo absoluto y son totalmente la pareja más débil del show en relación al baile, pero la más fuerte en relación a los fans que día a día votan por ellas para salvarlas de eliminación.

En medio de los cambios, vemos que celebridades como Nicole Chávez tuvo como nuevo compañero de baile a Julio César Chávez, su padre y en el caso de Alana Lliteras ella llevó a Robbie Mora.

La ventaja que tienen tanto La Divaza como Romeh de que la competencia de baile sea a estas alturas del año, es que si alguno de ellos entra a La Casa de los Famosos All Stars de Telemundo, esto significa que este proyecto no les impediría ser parte del reality, porque el All Stars está previsto para el año 2025.

