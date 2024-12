Tom Brady quiere “dejar su huella en la NFL” ahora como propietario de los Raiders

Luego de ganar siete Super Bowl y convertirse en una de las máximas leyendas de la NFL. Tom Brady ahora incursiona en un nuevo rol en la liga esta vez como propietario, desde donde buscará volver a dejar una huella imborrable.

Y es que en la última reunión de anual de la liga 24 de las 32 franquicias aprobaron la compra del 5% del equipo Las Vegas Raiders por parte de Tom Brady. Por lo que ahora el legendario quarterback incursionará como propietario en la NFL.

Brady comentó hace poco en una entrevista para el podcast Break 50 con el golfista Bryson DeChambeau las razones que lo motivaron a entrar de nuevo a la NFL esta vez como propietario. “Quiero dejar una huella más allá de lo deportivo”, señaló Brady

Tom Brady ahora será propietario de la NFL. Crédito: Gregory Bull | AP

Luego de su retiro como jugador en 2023 Tom Brady empezó a trabajar como comentarista de la NFL para la prestigiosa cadena Fox Sports. Y ahora como propietario el ex quarterback puede ostentar de haber estado en cada una de las facetas del deporte.

“Ser comentarista ha sido increíble, pero también sé que, más allá de eso, puedo participar en el deporte que amo por el resto de mi vida y tratar de influir en el juego de una manera positiva y señalar lo que me gusta y lo que no me gusta”, completó Brady sobre sus razones para ser propietario de la liga.

“Tengo la oportunidad de participar en la NFL durante el tiempo que esté aquí, básicamente, gracias a la propiedad“, cerró el exjugador sobre su nuevo rol en la NFL.

La cadena Fox Sports le ha dado a Brady amplias libertades al momento de opinar como comentarista en los juegos. Sin embargo ahora como propietario minoritario de los Raiders deberá limitarse en temas como el arbitraje en los encuentros.

Sigue leyendo:

Los 10 entrenadores deportivos mejor pagados de Estados Unidos

Aaron Rodgers se mantendrá como titular pese a malos resultados de Jets

Vendieron antiguo hogar de Tom Brady en Boston