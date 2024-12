Trump elige a multimillonario como viceministro del Pentágono 

El presidente electo Donald Trump le ofreció al inversor multimillonario Stephen Feinberg el puesto de subsecretario de Defensa, según dieron a conocer dos personas familiarizadas en el asunto.



Stephen Feinberg, quien desempeñó un papel importante en el consejo asesor de inteligencia de Trump durante su primer mandato, estaría llegando a un puesto sin experiencia en la agencia, lo que sin duda generará, de ser verdad, gran polémica.



Ante la noticia, la prensa se dirigió al portavoz de Stephen Feinberg para conocer si el multimillonario aceptó la propuesta de Trump, sin embargo, se negó a hacer comentarios al respecto.



The Washington Post informó que las personas que hablaron en condición de anonimato creen que el empresario aceptará la propuesta, misma que Trump le hizo en los últimos días.



“El presidente electo Trump ha tomado decisiones brillantes sobre quiénes ocuparían puestos en su segundo gobierno a un ritmo vertiginoso. Las decisiones restantes las seguirá anunciando cuando las tome”, dijo la portavoz de transición de Trump, Karoline Leavitt.



Stephen Feinberg es un reconocido financiero multimillonario, director ejecutivo de la firma de capital privado Cerberus Capital Management, que tiene inversiones en entretenimiento y mantenimiento de aeronaves militares, además, es poseedor de una participación mayoritaria en Navistar Defense, un fabricante de vehículos militares.



Durante la primera administración de Trump, Stephen Feinberg dirigió la Junta Asesora de Inteligencia del Presidente, que brinda asesoramiento al mandatario sobre evaluaciones y estimaciones de inteligencia y asuntos de contrainteligencia.



Sin embargo, el papel de Stephen Feinberg ahora sería gestionar las operaciones cotidianas de la burocracia, con una plantilla de más de 3 millones de miembros de las fuerzas armadas y empleados civiles.



“El Pentágono es una de las organizaciones más grandes del mundo, por lo que necesita a alguien que pueda desempeñar el papel clásico de director de operaciones en el puesto número dos”, dijo Michael O’Hanlon, un experto militar de la Brookings Institution “la imagen tradicional del subsecretario presupone que el secretario no va a tener el tiempo ni la capacidad para dirigir el edificio. En este caso, Hegseth podría no tener ni lo uno ni lo otro.

En tanto, los críticos de izquierda han expresado su preocupación de que elevar a un financista multimillonario a los puestos más altos del Pentágono podría plantear conflictos de intereses derivados de sus inversiones en defensa.



