McConnell reprueba decisión de jueces que revirtieron su jubilación tras victoria de Trump

El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, hizo del conocimiento público su descontento después de que dos jueces federales designados por los demócratas revirtieron sus decisiones de jubilarse en lo que parece ser, según el mismo republicano de Kentucky, un impedimento para que el presidente electo Donald Trump nomine a sus sucesores.



McConnell dijo durante una sesión en el Senado que le parecía inusual las decisiones de renunciar a la jubilación tras la amplia victoria de Trump para ocupar el cargo de presidente el mes pasado.



Incluso, el político tachó de táctica “partidista” la decisión, misma que aseguró socava la integridad de los tribunales federales.



“Se arriesgaron a que un demócrata pudiera reemplazarlos y ahora que no lo hará están cambiando sus planes para evitar que un republicano lo haga“, dijo en un tono fuerte McConnell.



Además, dijo que esta es “una administración descarada. Y la administración entrante haría bien en explorar todas las opciones de recusación disponibles con estos jueces, porque ahora está claro que tienen un dedo político en la balanza”.



Y fue más allá, calificando este comportamiento como “partidista” que “socava la integridad del poder judicial. Deja en evidencia a los demócratas con túnicas azules donde solo debería de haber túnicas negras”.



McConnell no nombró a los jueces, pero el juez de distrito Algenon Marbley notificó al presidente Joe Biden sus planes de seguir siendo juez activo en el Distrito Sur de Ohio pocos días después de que Trump ganara la reelección. Y el puesto del juez de distrito Max Cogburn en el Distrito Oeste de Carolina del Norte ya no figura como vacante futura en el sitio oficial del poder judicial federal. Marbley fue designado por Bill Clinton y Cogburn fue designado por Barack Obama.



Tanto Marbley como Cogburn hicieron pública su intención de asumir el estatus de senior, una especie de semijubilación, una vez confirmados sus sucesores en sus respectivos puestos. Biden nunca nombró reemplazos.



“Si estos jueces de circuito desvinculan su jubilación porque no les gusta quién ganó las elecciones, solo puedo suponer que se enfrentarán a importantes quejas éticas basadas en los cánones 2 y 5 del Código de Conducta para Jueces de Estados Unidos, seguidas de varias demandas de recusación por parte del Departamento de Justicia. Y se lo habrán ganado”, advirtió McConnell.



Te puede interesar:

* McConnell criticó a Obama y a Tlaib por comentarios sobre Israel y Hamás

* Republicanos eligen a John Thune como líder de la mayoría del Senado