Navidad en Macy’s: oferta en producto que baja de $315 a solo $100

Macy’s ha lanzado una oferta irresistible para esta temporada navideña con su exclusivo juego de cocina de 5 piezas de cerámica antiadherente de la marca The Cellar. Este elegante juego de cocina combina diseño y rendimiento, está disponible por tiempo limitado con un increíble 68% de descuento.



Y es que ahora, en lugar de pagar $315 dólares que es su precio original, te lo puedes llevar pagando solo $100 dólares, una oferta que no deberías pensar dos veces, así podrás estrenarlo en esta temporada navideña.

¿Qué incluye el set de cocina?

El juego incluye cinco piezas esenciales para cualquier cocina: una cacerola de 3 cuartos con tapa, una olla de 6 cuartos con tapa y un sartén de 10 pulgadas.

Por si fuera poco, su revestimiento antiadherente de cerámica garantiza una distribución uniforme del calor, lo que facilita tanto la cocción como la limpieza.

Las piezas pueden ser usadas sin problema en el horno hasta 450 °F y también puede lavarse en el lavavajillas, lo que lo hace práctico para el uso diario.

Características del producto

El juego incluye: cacerola de 3 cuartos, olla de 6 cuartos y sartén de 10″

Interior de cerámica antiadherente

Apto para horno hasta 450 °F

Exclusivamente en Macy’s

Este producto se fabricó en una fábrica donde los programas RISE promueven el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.

Aluminio

Apto para lavavajillas

Importado

¿Qué dicen los clientes?

Los compradores no solo están impresionados por su funcionalidad, sino también por su apariencia. Muchos lo describen como “impresionante” y “lo único que necesitas en la cocina”, como seguramente tú lo dirás si compras el set de cocina de 5 piezas en Macy’s.



Un usuario comentó que es “tan bonito que merece estar a la vista en la estufa” y destacó su aspecto moderno y elegante, que parece mucho más caro de lo que realmente es.



En cuanto a su rendimiento, las opiniones son igual de positivas. Los clientes aseguran que su construcción es “sólida pero no pesada” y destacan su facilidad de uso.



“Si sabes cocinar bien, no se pega y no sobrecalienta ni deja la comida cruda. He preparado huevos y pasta con resultados fantásticos. Es fácil de limpiar, sin necesidad de restregar”, es otro de los comentarios.



Con un precio rebajado a $100, este set de cocina no solo es una opción funcional, sino también una inversión en estilo y calidad para tu cocina.



Si estás buscando el regalo perfecto para un amante de la cocina o simplemente deseas renovar tus propios utensilios, esta es la oportunidad ideal para aprovechar la oferta navideña en Macy’s.

Así que ya tienes toda la información solo es cuestión que decidas si compras o no el set de cocina de 5 piezas de

Sigue leyendo:

–Estos 18 productos deberías comprarlos en Home Depot y nunca en Lowe’s

–7 productos de Costco que deberías evitar a toda costa

–Euforia por nuevo producto de Trader Joe’s por menos de $5 que está arrasando

–Seguro Social: Fecha en diciembre en la que no abrirán sus oficinas

–Ofertón de Adidas: zapatos bajan de $100 a $42 por pocas horas

–Amazon vende una casa de 3 habitaciones a $14,000 y se entrega en pocos días