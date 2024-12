Trump dice que él “retiró” a Chad Chronister de la nominación de la DEA

El presidente electo Donald Trump usó su plataforma Truth Social para aclarar que Chad Chronister, a quien le ofreció el puesto de la Agencia Antidrogas, “no se retiró, lo saqué”.



La aclaración la hizo Trump ante el titular de The Wall Street Journal quien aseguró que “El elegido por Trump para la DEA se retira en su último revés”.



A decir del también empresario, “no me gustó lo que le dijo a mis pastores y otros partidarios”.



También aprovechó para criticar al medio antes citado, asegurando que “con todo lo que está sucediendo en el mundo, esta es su historia número uno del día”.



Además, le hizo saber a The Wall Street Journal que no sufrió un revés, puesto que “¡Acabo de ganar la presidencia de los Estados Unidos!”.



Pese a que Trump promocionó a Chronister y aseguró que estaba a la altura para “detener el flujo del fentanilo y otras drogas”, su nominación dio mucho de qué hablar debido a un acto que tuvo durante la pandemia debido al COVID-19.



Los conservadores se encargaron de recordarle a Trump que Chronister arrestó a un pastor que desafió las órdenes de confinamiento y ofreció una misa durante la pandemia.



Inesperadamente, Chronister dio a conocer a través de X que se retiraba del cargo que calificó como “un honor único en la vida”.



“Haber sido nominado por el presidente electo @realDonaldTrump para ocupar el cargo de administrador de la DEA es un honor único en la vida. En los últimos días, a medida que se hizo más evidente la gravedad de esta responsabilidad tan importante, llegué a la conclusión de que debía retirarme respetuosamente de la consideración”, dijo en su publicación.



Hasta el momento Chronister no se ha manifestado respecto a las declaraciones de Trump, lo cierto es que la versión que dio a través de X es otra.



