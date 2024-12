Eric Adams planea sentarse con el zar fronterizo de Trump previo a las deportaciones masivas

Este jueves el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dio a conocer que se reunirá con el zar fronterizo para discutir los inminentes planes de deportaciones masivas.



Fue durante el segmento ‘Morning Joe de MSNBS’ que el alcalde detalló que la reunión con Tom Homan está pactada para el 12 de diciembre.



Homan, exfuncionario de Inmigración y Contra de Aduanas, a quien el presidente electo Donald Trump ha designado para manejar asuntos de inmigración, tiene sobre la mesa el plan deportar inmigrantes indocumentados en masa.



“Quiero escuchar el plan real, cómo vamos a ponerlo en práctica”, dijo Adams quien no es ajeno a la promesa de Homan una vez que llegue al poder.



Hasta el momento, el equipo de transición de Trump no ha respondido sobre detalles adicionales sobre la próxima reunión, sin embargo, se sabe que tanto Adams como Homan están en disposición de reunirse y tratar el tema de la inmigración.



A inicios de esta semana, el alcalde de nueva York se dijo dispuesto a colaborar con las nuevas autoridades federales y de ser necesario “operar quirúrgicamente, con bisturí” y este jueves ha vuelto a apoyar la decisión de Homan, de expulsar del país a los inmigrantes indocumentado que han cometido delitos graves.



“No estamos hablando de los que roban manzanas. Estamos hablando de los que disparan a los agentes de policía y violan a las personas y me gustaría escuchar el plan de zar de la frontera para abordar este problema”, dijo.



Cabe recordar que entre las promesas de campaña de Donald Trump resaltaron las deportaciones masivas, el despliegue de la orden para localizar y detener inmigrante, deshacerse de las ciudades santuario, así como acabar con el parole, DACA y TPS, por lo que iniciar conversaciones antes de la llegada del nuevo gobierno es vital.



Tras la victoria de Trump, el alcalde de Nueva York dijo en conferencia de prensa “protegeremos a nuestras comunidades de inmigrantes y trabajaremos con la nueva Administración con el Congreso para desarrollar una estrategia nacional realista y compasiva para nuestro sistema de inmigración. Esto incluye presionar al Congreso para que conceda una autorización acelerada a los solicitantes de asilo que desean trabajar y ya están aquí”.

Además, reiteró que los inmigrantes que “viven aquí persiguiendo el sueño americano, como hicieron tantas generaciones antes, la ciudad de Nueva York los apoya“.

