Ex trabajadoras electorales de Georgia solicitan a otro juez que declare en desacato a Giuliani 

El ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente electo Donald Trump, Rudy Giuliani, ignoró el plazo para responder a una moción que argumentaba que debería ser culpable de desacato judicial, razón por la que dos mujeres de Georgia han solicitado sanciones “severas” por frustrar las órdenes del tribunal.



En la solicitud, las mujeres, Ruby Freeman y Shaye Moss, quienes obtuvieron un veredicto por difamación de 148 millones de dólares en contra de Giuliani, aseguran que el político estadounidense no ha entregado ni un solo documento en respuesta a las órdenes judiciales que le exigen que comparta información sobre un condominio en Palm Beach que las demandantes pretenden confiscarle.



Las ex trabajadoras electorales de Georgia argumentan que las sanciones monetarias serían suficientes, pero no piden específicamente una pena de prisión, sin embargo, han resaltado que el tribunal debería “imponer cualquier sanción coercitiva que considere apropiada, según su experiencia”.



“La deuda existente del Sr. Giuliani con los demandantes excede ampliamente sus activos actuales, y no hay motivos para creer que una sanción monetaria remediaría la violación o disuadiría ese comportamiento futuro”, escribieron sus abogados.



El mes pasado, los abogados que representan a las trabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, a quienes Giuliani difamó después de las elecciones presidenciales de 2020, pidieron a un juez federal en Washington, DC, que lo declarara en desacato por violar una orden judicial que le prohíbe afirmar falsamente que manipularon los resultados de las elecciones.



La jueza Beryl Howell dijo que ante su falta de respuesta “será considerada como una concesión a esa moción” y que tenía hasta el 2 de diciembre para responder, pero no lo hizo.



En tanto, el juez de distrito de Nueva York, Lewis Liman, le aseguró al abogado de Trump que si no cumplía con el plazo impuesto por el tribunal, lo declararía en desacato.



Tras dicha amenaza, Giuliani ha entregado a sus demandantes un Mercedes-Benz descapotable antiguo, así como relojes y un anillo, además está en proceso de entregarles un apartamento ubicado en NY.



Pero la entrega de bienes no ha sido nada sencilla, pues se ha resistido a entregar ciertos artículos y está previsto que vaya a juicio en enero por su esfuerzo de proteger su condominio de Palm Beach de los acreedores considerándolo su “propiedad”, una afirmación que Freeman y Moss dicen que es falsa.



Giuliani, quien este momento está violando ciertos términos, tendrá hasta las 2 de la tarde del viernes para explicar por qué cree que no se le debe declarar en desacato.

Su próxima comparecencia en persona ante el tribunal derivada del caso de difamación está programada para el 12 de diciembre.



Te puede interesar: