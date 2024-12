Homenajean trayectoria de Prospanica Nacional en Nueva Jersey

El pasado mes de noviembre, Prospanica National celebró la quinta edición de sus Mujeres Brillantes Awards en la prestigiosa Prudential Plaza en Newark, Nueva Jersey.

Durante el evento se realizó un homenaje a la trayectoria latina de Prospanica con una proclamación del estado de Nueva Jersey, presentada por la senadora estatal y congresista electa del Estado Jardín, Nellie Pou. Este reconocimiento subraya el trabajo significativo e impactante que Prospanica New Jersey está haciendo para elevar y empoderar a la comunidad.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Dryden Hall, fue seguida por un brunch VIP, que contó con la presencia de Valeria Aloe como oradora, quien cautivó a la audiencia con sus conocimientos y visión. Aloe también realizó una firma de autógrafos especial para el prelanzamiento de su nuevo libro, Unbeatable Latinas, y su versión en español, Latinas Imparables.

La ceremonia de este año celebró a personas destacadas, entre ellas Raquel Tamez, directora de inclusión y participación en Charles River Associates, y Alexis Cabezas, gerente de cuentas para mercados hispanos e individuales en Horizon Blue Cross Blue Shield de Nueva Jersey. Ambos fueron honrados con el prestigioso premio Ally por sus contribuciones sobresalientes.

Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human y copresentadora del podcast “A La Latina”, realizó un inspirador discurso de apertura con su visión y dedicación a la diversidad y la inclusión.

Además de los premios, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en interesantes paneles de debate. Los temas incluyeron “Creación de riqueza financiera: estrategias y herramientas para el empoderamiento económico de las latinas” y “Exploración del impacto y las oportunidades de la inteligencia artificial en la comunidad latina”, con la participación de destacados panelistas de Meta, Coinbase y Microsoft.

Los Premios Mujeres Brillantes celebran las contribuciones de las latinas que ejemplifican el liderazgo, la innovación y un fuerte compromiso con sus comunidades.

El evento de este año tuvo el apoyo de patrocinadores como Prudential Financial, la Cámara de Comercio Hispana Estatal de Nueva Jersey, Bank of America, Berkeley College, HISPA, Bellas Fashionistas y SHEMprendedoras con SHE Magazine, la principal plataforma para mujeres empresarias de habla hispana en Europa Central.