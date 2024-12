La Navidad en Nueva York tiene el ritmo de José Alberto ‘El Canario’ 

A punto de cumplir 50 años de carrera, y sin ninguna intención de retirarse por ahora, José Alberto “El Canario” regresa por segundo año consecutivo al Lehman Center para ser parte de un espectáculo navideño que combina la salsa y el merengue.

“Estoy contentísimo de llevar toda la alegría navideña al público de Nueva York”, señaló el cantante dominicano sobre su participación en El Parrandón de New York, que tendrá lugar este sábado 7 de diciembre en el famoso teatro de El Bronx.

Además de El Canario, el espectáculo contará con la participación de la agrupación La Gran Manzana, fundada por Víctor Roque y Henry Hierro, que se convirtió en una de las bandas latinas más influyentes de los años 80 y 90 en la ciudad; así como por El Equipo, una banda de merengue formada en 1978 por el músico dominicano Dioni Fernández, con éxitos como “Cal y Arena” y “El Guardia del Arsenal”.

“Cada cual presentará su show y al final si se arma la rumba salimos todos”, señala El Canario sobre la dinámica. “Eso sí, yo llevaré mi repertorio acostumbrado, porque imagínate si no les canto Bailemos Otra Vez, Hoy quiero confesar o Sueño Contigo, mis temas emblemáticos, pues el show no está completo, y además le daremos el toque navideño”.

Un Grammy sorpresa

El Canario está de celebración porque en la reciente entrega de los Latin Grammy se hizo merecedor del premio al “Mejor Álbum Tropical Tradicional” con su álbum Rodando Por El Mundo (2023). Este proyecto rinde homenaje al bolero y a la música tropical, con la participación de legendarios vocalistas como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Milly Quezada.

“Es un disco que nos tomó tres años, que se trabajó de la A a la Z, sin ningún fallo. Es un disco muy completo, un homenaje al bolero con clásicos que le tocan el corazón a cualquiera”, cuenta sobre la producción. “Ya nadie se acuerda del bolero, las nuevas generaciones, por lo que quisimos darle un retoque sin que perdiera su esencia ni originalidad”.

Asegura que no esperaba ganar pero había alguien que sí lo tenía claro: su esposa, Tereliz Leger.

“‘Olvídate, ese premio es tuyo’, me decía constantemente desde que salimos nominados…Y cuando anunciaron la categoría como que me entró un escalofrío y cuando dijeron el ganador es ‘Rodando por el Mundo, José Alberto El Canario’, ella me dijo ‘te lo dije’”, cuenta feliz.

Para cerrar el año, el cantante planea quedarse en casa, en familia, durante unas fechas que además de la Navidad se juntan con su cumpleaños, el 22 de diciembre. Ya son 67.

“Celebraré con mi familia y amigos en mi hogar. Comemos, bailamos, charlamos, hacemos chistes, nos recordamos de los momentos que hemos pasado y damos gracias a Dios”, señala sobre sus tradiciones para fin de año.

Porque para el famoso cantante, la Navidad es una época para dar gracias.

“Hay que celebrar, sentirse agradecido de las cosas que obtenemos en el año, de la dicha de ser quienes somos”, agrega.

En detalle:

Qué: Concierto “El Parrandón de New York”

Cuándo: sábado 7 de diciembre, 8:00 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts-250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468

Boletos: 718-960-8835 o en https://www.lehmancenter.org