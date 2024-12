Pitbull Cruz considera una falta de respeto lo que hizo Jake Paul contra Mike Tyson

El boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz, consideró que es verdaderamente “reprobable” el combate que protagonizó el youtuber y peleador estadounidense Jake Paul contra la leyenda del pugilismo mundial, Mike Tyson, quien salió de su retiro a los 58 años para tener un combate en la ciudad de Arlington en la que terminó siendo claramente superado por su rival que tiene 30 años menos.

Estas declaraciones las realizó Pitbull Cruz durante un contacto con diversos medios de comunicación en los que sostuvo que está totalmente en desacuerdo con lo realizado por Jake Paul y al mismo tiempo criticó su capacidad como peleador al querer enfrentarse a figuras ya retiradas de los cuadriláteros.

“De parte de Jake Paul es muy reprobable. Se me hace una falta de respeto que ya con Mike Tyson en el retiro, con una amplia ventaja (de Jake), pues lo sacó del retiro y todavía hizo oficial la pelea”, expresó en sus declaraciones.

Este enfrentamiento ocurrió el pasado 15 de noviembre en una noche histórica que marcaba el regreso de ‘Iron Mike’ al ring luego de 20 años de su última pelea como profesional, en un hecho que fue fuertemente criticado por el mundo del boxeo, pero que terminó rompiendo récords en la plataforma de Netflix.

“Muy bueno de parte de Mike Tyson, muy respetable, pero creo que la pelea o de lo que muchos esperaban quedó a deber. Sabemos que las condiciones físicas y del cuerpo en general pues no va a ser lo mismo 20 años atrás que ahorita a la edad de Mike Tyson”, agregó el ex campeón súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Habla sobre Paul

De igual manera el peleador mexicano habló sobre lo que le gustaría ver de Jake Paul en el ring al poder enfrentar a un verdadero rival de peso que se encuentre ranqueado en alguna de las organizaciones que rigen el boxeo mundial.

“Me gustaría ver a Jake Paul con alguien ranqueado dentro de cualquier organismo para ver qué nivel trae. Ojalá que se pueda dar esa pelea para ver igual las capacidades ya oficiales y buenas de Jake Paul”, detalló.

“Como todo, los entrenamientos no pasan desapercibidos, la disciplina no la echan en saco roto y creo que al final del día merece respeto todo trabajo y sacrificio. Y me gustaría verlo con alguien apto, de sus capacidades físicas y mentales”, concluyó Pitbull Cruz.

