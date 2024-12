André Jardine lanza dura crítica contra la ausencia del VAR ante Cruz Azul

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, se mostró bastante molesto por el empate obtenido por su equipo 0-0 ante la Máquina de Cruz Azul en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y que los obliga a definir todo en el encuentro de vuelta.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior a este encuentro el entrenador brasileño consideró que el arbitraje tuvo muchos fallos, especialmente al analizar la falta que cometió Carlos Rotondi sobre Kevin Álvarez en la segunda mitad del encuentro.

“El tema arbitral es increíble teniendo el VAR que no te marquen, una ventaja importante, es expulsar a un jugador, espero que ustedes hablen de eso, porque para mí es claro. Para mí es muy clara la roja, increíble teniendo el VAR para estos momentos, era una ventaja importante para nosotros, de ellos dejo que hablen ustedes del tema arbitral en estos días”, expresó.

Jardine también hizo referencia ante la ausencia de jugadores de gran nivel para la organización como Sebastián Cáceres y Diego Valdés; el estratega consideró que prefirieron darle más días de descanso a ambos para poder contar con ellos en el partido de vuelta cuando será una verdadera batalla campal por alcanzar la victoria.

“Sebastián Cáceres se sentía bien para jugar, era un riesgo, se sentía confortable para jugar, pero con su historia, nosotros queremos darle dos tres días más, me imagino que está para el domingo, Diego lo mismo, no termina de hacer un entrenamiento con el resto, mañana será clave para los dos, me tienen que dar las sensaciones para pensar en su presencia para el segundo partido”, resaltó.

“Para mí está abierta, los resultados iguales benefician a Cruz Azul, es parte del reglamento, trabajaron para esta ventaja, pero estos partidos duros todo puede pasar, va a haber momentos en el segundo partido donde habrá poco que perder, pero también en el que ambos deberán de arriesgar”, concluyó Jardine con respecto a las posibilidades de clasificar a la final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Sigue leyendo:

–Óscar García se entrega por completo a Chivas y promete ganar muchos títulos

–Ciudades y estadios de Estados Unidos para el Mundial de Clubes 2025

–Todo lo que debes saber sobre las entradas al Mundial de Clubes 2025