Ariana Grande casi rompe en llanto al hablar de las críticas sobre su apariencia

Durante la promoción de la película “Wicked”, donde asistió con compañera Cynthia Erivo, Ariana Grande fue cuestionada por la influencer y periodista francesa Sally respecto a cómo enfrenta las críticas que ha recibido en redes sociales sobre su físico y su peso.

En un momento de cruda honestidad, vulnerabilidad y casi rompiendo en llanto, la cantante y actriz reconoció que escuchar comentarios sobre su apariencia puede ser peligroso, y que definitivamente es incómodo.

Con la voz entrecortada y los ojos brillantes de lágrimas contenidas, Ariana compartió un mensaje directo sobre la importancia del respeto.

“He estado haciendo esto frente al público y he sido como un espécimen de laboratorio desde que tenía 16 o 17 años, así que lo he escuchado todo“.

“He escuchado todas las versiones de lo que está mal conmigo. Y luego arreglas eso, y después también está mal por diferentes razones. Incluso lo más simple, como tu apariencia, ¿sabes? Eres joven y estás escuchando todas esas cosas”, compartió Grande, visiblemente afectada.

La intérprete, de 31 años, explicó que resulta muy difícil protegerse de ese tipo de ataques. Y es que, recientemente, ha sido agredida por supuestamente lucir muy delgada en las entrevistas.

“Es difícil protegerse de ese ruido. Y es algo que es incómodo sin importar en qué escala estés experimentando. Incluso si vas a una cena de Acción de Gracias y la abuela de alguien dice: ‘¡Dios mío, te ves más delgada! o ¡Te ves más gordita!’. ¿Qué está pasando?”,

“Eso es algo que es incómodo y horrible sin importar dónde esté sucediendo, sin importar la escala en la que esté sucediendo. Creo que en la sociedad actual hay una comodidad que no deberíamos tener en absoluto para comentar sobre los demás”, reflexionó Grande, quien da vida a Glinda en la cinta “Wicked”.

“Comentar sobre la apariencia de los demás, lo que piensan que está sucediendo detrás de escena, o la salud, o cómo se presentan. Desde lo que llevas puesto, hasta tu cuerpo, tu cara y todo lo que tienes. Hay una comodidad que la gente tiene al comentar sobre eso que creo que es realmente peligrosa, y creo que es peligroso para todas las partes involucradas“.

Mira aquí la entrevista

Para finalizar, Ariana aseguró que las críticas y los comentarios negativos ya no son bienvenidos en su vida.

“No invito a la crítica en mi vida. No es bienvenida”, dijo. “Tengo trabajo que hacer, tengo una vida que vivir, tengo amigos que amar, tengo mucho amor, y no es bienvenida, así que no dejo espacio para ella“.

La cantante animó a sus fans a protegerse de la crítica y a no dejar que los comentarios negativos les afecten.

“No me importa si tienen que bloquear amigos o eliminar las aplicaciones por completo, debes mantenerte a salvo porque nadie tiene derecho a decir tonterías sobre ti”.

