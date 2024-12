Famosa 5ta Avenida de Nueva York cumple 200 años; será una vía sin autos este domingo en adelanto al futuro

Una de las avenidas más conocidas y caras del mundo, “la 5ta” de Nueva York, está celebrando 200 años.

Por ello, este domingo 8 de diciembre entre el mediodía y las 6 p.m. estará cerrada al tráfico vehicular desde la calle 48 a la 55, y pasará a ser un boulevard, con actuaciones musicales en vivo, instalaciones de arte y la posibilidad de pasear con más tranquilidad entre las famosas tiendas como Saks y Tiffany, hoteles y restaurantes. El clima cooperará, pues el día se perfila sin lluvia y menos frío que los previos, con sensación térmica de 43F (6C).

En 1824 se construyó el primer segmento de la 5ta Avenida, sobre lo que originalmente era una carretera rural. “A lo largo de su existencia, se transformó en la principal zona residencial de Nueva York, el corazón de su distrito comercial y de compras, y un centro de su vida cultural, ya sea a lo largo de la Milla de los Museos o en los clubes y cafés de Harlem. Ha jugado un papel enorme en la vida de la ciudad, llegando a convertirse en el lugar donde el este se separa del oeste en Manhattan, y donde comenzó la zonificación en Estados Unidos”, resumió la autora Sarah Bean Apmann.

A lo largo de la 5ta Avenida, la zona del Rockefeller Center con su gran árbol navideño de 74 pies de alto y 50,000 luces, es de las más visitadas durante toda la temporada decembrina en Nueva York. En el área destaca además la cercana Catedral de San Patricio, la pista de hielo al pie del árbol, las vitrinas y adornos aledaños y los vendedores de calle. Y en esa misma cuadra se presenta el famoso espectáculo Radio City Rockettes, con varias funciones al día.

“Además del ambiente de fiesta callejera, los neoyorquinos también pueden esperar una llegada con alfombra roja, bocetos de moda personalizados y un corte de pastel ceremonial para lograr ese efecto de cumpleaños completo”, adelantó TimeOut. También podrán disfrutar de actuaciones de Juilliard Jazz Duke Ellington Ensemble, Sing Harlem, The Satin Dollz, Michael Arenella & His Dreamland Orchestra, Brass Queens y New York Belles.

Esta gran fiesta de calle también inaugurará oficialmente un año de programación especial en la 5ta Avenida, como parte de una campaña llamada “You’ve Arrived on Fifth: 200 Years of Icons and Dreams” (Has llegado a la 5ta Avenida: 200 años de iconos y sueños).

“No hay mejor manera de celebrar las fiestas y el 200 aniversario de la 5ta Avenida que con calles repletas de peatones”, dijo Ya-Ting Liu, directora de espacios públicos de la Alcaldía -un cargo recién creado en 2023-, en un comunicado oficial a fines de noviembre. “Mientras la 5ta Avenida se prepara para cumplir sus próximos 200 años, continuaremos con nuestro trabajo para rediseñar y reequilibrar la icónica calle y convertirla en un boulevard peatonal de primera clase, bordeado de árboles”.

En efecto, en la 5ta Avenida se están produciendo varios cambios que la transformarán por completo en un futuro próximo, con más espacio peatonal, menos carriles de tráfico, 50% más de aceras y muchas plantas. Además, la finalización de un rascacielos altísimo, el 520 Fifth Avenue, que se convertirá en el 2do edificio más alto de la calle después del Empire State Building. También se está construyendo un nuevo edificio residencial, el 262 Fifth Avenue, que medirá 860 pies de altura.

Este 2024 Nueva York espera 7.5 millones de visitantes entre Thanksgiving y Año Nuevo, lo que genera grandes congestiones en el tráfico peatonal y vehicular. Times Square y las avenidas 5ta y 6ta suelen ser las zonas más buscadas.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.