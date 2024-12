Los rebeldes sirios dicen haber entrado en Damasco

Los rebeldes sirios dijeron que habían entrado en Damasco, coronando un avance sorprendente en todo el país, mientras los residentes de la capital de Siria informaron de sonidos de disparos y explosiones.

Hasta el momento, no hay declaraciones inmediatas del gobierno sirio, según reportes de medios de Estados Unidos.

El presidente sirio Bashar Al Assad abandonó el país rumbo a un lugar no revelado, según informó a The Associated Press el jefe de un grupo de la oposición que observa la guerra.

Rami Abdurrahman, del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, dijo a The Associated Press que Assad tomó un vuelo desde Damasco el domingo por la mañana.

Los residentes de la capital informaron de disparos y explosiones. La radio progubernamental Sham FM informó de que el aeropuerto de Damasco fue evacuado y todos los vuelos suspendidos.

Los insurgentes también anunciaron que habían entrado en la tristemente célebre prisión militar de Saydnaya, al norte de la capital, y que habían “liberado a nuestros prisioneros” allí.

Los insurgentes sirios llegaron a los suburbios de Damasco el sábado como parte de una ofensiva de rápido avance que los ha visto tomar el control de algunas de las ciudades más grandes de Siria en una semana.

