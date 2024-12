Kylian Mbappé desmintió depresión y asegura que triunfará en el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé se mostró confiado en su futuro con el Real Madrid, pese a un comienzo de temporada irregular. En una entrevista con Canal Plus Francia, Mbappé aseguró que no sufre de depresión y que no recibe ayuda para su salud mental, desmintiendo rumores sobre su estado emocional.

Mbappé explicó que muchas de las polémicas que lo rodean son consecuencia de ser una figura pública: “Cuando eres una estrella, la gente habla por ti“. En la entrevista, enfatizó la importancia de expresar su propia voz y aclarar malentendidos.

“Es por eso que hablo hoy contigo. En un momento dado, hay que hablar. Hace falta que la gente entienda (…) Ha habido momentos en que estaba fatigado, pero no deprimido”, apuntó Mbappé a su entrevistador.

“No he tenido períodos de descanso, he tenido decepciones deportivas”, añadió, antes de insistir en que los comentarios sobre una hipotética depresión “es hablar por hablar”.

Por otro lado, Kylian indicó que no ha buscado apoyo profesional para su salud mental, pero siente el respaldo de su entorno, destacando la cultura de apoyo en España.

Por otro lado, Mbappé reconocó que el Real Madrid “no ha cumplido con las expectativas” en este inicio de temporada, pero destacó que el verdadero juicio vendrá en la segunda mitad del año.

En relación con el elevado número de partidos, Mbappé propuso que se les otorguen períodos de recuperación adecuados al final de la temporada, similar a lo que ocurre en la NBA.

