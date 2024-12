Ronaldo Nazario sorprendió al hablar sobre equipos de la Liga MX de cara al Mundial de Clubes

El mítico goleador brasileño Ronaldo Nazario formó parte de la organización del sorteo del Mundial de Clubes que realizó la FIFA el pasado jueves, a propósito de su nuevo formato de 32 equipos, y por ello habló, entre otras cosas, de los equipos de la Liga MX y la participación que tendrán en el campeonato.

En declaraciones posteriores al evento Ronaldo dijo tener buena relación con varios integrantes de la Liga MX y sus dueños, por lo que espera que estos jueguen “como los grandes” para que puedan conseguir resultados.

“Hay que jugar con los grandes como el Inter y Real Madrid, sobre todo porque están en grupos fuertes. México tiene buena tradición en el futbol y puede sorprender como una vez ya sorprendió a Brasil. Tanto Pachuca como León tienen buenos equipos y Monterrey también”, dijo el que fue máximo goleador en la historia de los Mundiales hasta que terminó superado por Miroslav Klose.

Fue ahí que Ronaldo habló sobre su relación directa con México, la cual describió como “increíble”.

“Sigo bastante el futbol en México, tengo varios amigos. En Pachuca no tengo uno en especial, pero me encantan todos los equipos. He estado con varios de los presidentes hablando de futbol con ellos y tengo una relación con México increíble”, añadió.

Por último, Ronaldo tocó el tema de Estados Unidos, país que albergará el evento, y su papel en el fútbol y en todo lo que ha invertido para convertirse en una potencia mundial.

“Tener tantos equipos de todo el mundo aquí en Estados Unidos que siempre saben cómo recibir es algo emocionante. Tenemos que hacer justicia. Estados Unidos lleva años invirtiendo en el futbol, o sea, con chicos como con chicas y, sobre todo, con chicas en donde hacen trabajo increíble y yo creo que muy merecido lo que tiene ahora”, finalizó.

Al ser uno de los embajadores de la FIFA por su impresionante carrera dentro del fútbol se espera que Ronaldo Nazario también forme parte de lo que será la inauguración y el evento que se disputará entre junio y julio del venidero año.

