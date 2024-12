Dmitry Bivol asegura que Terence Crawford solo piensa en su pelea contra el Canelo Álvarez

El boxeador ruso Dmitry Bivol compartió este fin de semana en Dubai con el estadounidense Terence Crawford en una cartelera boxística en la que tuvieron la oportunidad de hablar sobre sus carreras y especialmente los objetivos que tienen para el futuro en los cuadriláteros; sorpresivamente lo primero que le preguntó Crawford al europeo fue sobre el combate que tuvo contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el rendimiento que mostró el azteca.

Estas declaraciones las realizó Bivol entre risas a los diversos medios de comunicación justo al finalizar la cartelera Champions Night que organizó la IBA en Dubai; lo interesante de este suceso es que el ruso no dudó en contarle un poco de todos estos detalles que podrían terminar dándole cierto apoyo a Crawford en caso de organizar un combate contra el Canelo.

“Estuvimos hablando de Canelo, por supuesto. Él quiere pelear con el Canelo, y lo primero que me preguntó fue que cómo estuvo mi pelea con Canelo. Obviamente, le respondí que yo gané, pero no podría decirle cómo sería el estilo de pelea de ese lado (Crawford con Canelo)”, expresó el ruso.

El peleador también fue cuestionado sobre su perspectiva con respecto a este enfrentamiento entre ambas figuras al considerar que Crawford tendría que subir un total de 14 libras para poder enfrentarse al Canelo y además tendría sus 38 años en contra; a pesar de esto Bivol aseguró que no ve ningún problema y consideró que tiene todas las cualidades para conseguir la victoria.

“Sí, (tiene 38) pero Crawford tiene muchas habilidades. Es uno de mis peleadores favoritos, para serte honesto. Lo he dicho antes y lo digo ahora. Él es un peleador muy inteligente, sabe cómo utilizar sus habilidades, aunque tenga más edad que Canelo. Pero creo que tiene buenas posibilidades con su estilo”, agregó Bivol en sus declaraciones.

Para finalizar Dmitry Bivol detalló que para poder derrotar al Canelo Álvarez no se trata de un tema de los consejos que pueda o no darle a Terence Crawford; aunque se mostró completamente dispuesto de poder apoyar al estadounidense en el cuadrilátero en caso de ser solicitado.

“Yo no le daría consejos (de cómo ganarle al Canelo), porque él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué tendría que darle yo consejos?. Pero si él me los pide, yo le compartiré mi experiencia, pero no le daría consejos, porque él puede tomarlos por sí mismo”, concluyó.

