Familia de Luigi Mangione ´devastada´ por homicidio de Brian Thompson en Nueva York tras arresto en McDonald’s en Pensilvania

“Lamentablemente, no podemos hacer comentarios sobre las noticias relacionadas con Luigi Mangione. Sólo sabemos lo que hemos leído en los medios. Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi. Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados. Estamos devastados por esta noticia”.

Así reaccionó anoche la familia del sospechoso en un comunicado a través de su primo Nino Mangione. Horas antes el joven de 26 años había sido detenido en un restaurante McDonald’s en Altoona (Pensilvania) y acusado de matar a balazos afuera del hotel Hilton Manhattan (NYC) a Brian Thompson, director ejecutivo (CEO) de la mayor aseguradora privada de salud del país, UnitedHeathcare, el miércoles 4 de diciembre. El FBI lo buscaba en todo el país ofreciendo $50,000 dólares de recompensa y la policía de Nueva York (NYPD) $10,000.

Sería la última persona que pensaría que haría algo así" Freddie Leatherbury – Ex compañero de clases en Baltimore del sospechoso Luigi Mangione

Un ex compañero de clases en la secundaria, Freddie Leatherbury, dijo al Baltimore Sun que “casi tuvo un ataque al corazón” por la conmoción de escuchar que Mangione era sospechoso del sonado homicidio. “Sería la última persona que pensaría que haría algo así… Era un buen chico. Fue el mejor alumno de la clase”.

Las autoridades han dicho poco sobre el motivo del crimen. Según una denuncia penal, al ser avistado en un McDonald’s la mañana del lunes el sospechoso proporcionó a los funcionarios una licencia de conducir falsa de Nueva Jersey y luego se descubrió que estaba en posesión de una pistola fantasma, municiones y un silenciador. También se le encontró un manifiesto escrito a mano que criticaba a las empresas de atención médica.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, declaró contra el uso de la criminalidad como respuesta a desacuerdos políticos o ideológicos. “La violencia nunca debe ser una herramienta para abordar diferencias”, declaró, criticando la reacción de sectores que intentan justificar el homicidio de Thompson debido a la impopularidad de las aseguradoras médicas.

Jessica Tisch, la nueva comisiona de NYPD, envió detectives a Pensilvania ayer para interrogar a Mangione. Adelantó que el documento que la policía recuperó en posesión de Mangione “habla tanto de su motivación como de su mentalidad”.

“Nuestros investigadores del Departamento de Policía de Nueva York revisaron miles de horas de video, dieron seguimiento a cientos de pistas y procesaron cada bit de evidencia forense (ADN, huellas dactilares, direcciones IP y mucho más) para estrechar la red”, resumió Tisch. Y agregó que NYPD desplegó drones, unidades K-9 y buzos y realizó “inspecciones de aviación” como parte de su investigación.

En una conferencia de prensa anoche los funcionarios de Pensilvania dijeron que planean presentar una denuncia de fugitivo de la justicia para extraditar a Mangione a Nueva York, reportó PIX11 News.

¿Quién es Luigi Mangione?

Mangione se matriculó en la Universidad de Pensilvania, especializándose en ciencias de la computación y de la información en una maestría simultánea. Los investigadores ejecutarán órdenes de allanamiento en todas las direcciones conocidas de Mangione y buscan recolectar dispositivos electrónicos y cualquier otra cosa que pueda ser evidencia o apuntar al motivo, destacó CNN.

Gilman School, escuela privada de varones en Baltimore (Maryland) donde Mangione se graduó con honores en 2016, envió un correo electrónico sobre el arresto a padres y ex alumnos, firmado por el director Henry P.A. Smyth. “No tenemos ninguna información más allá de lo que se informa en las noticias. Ésta es una noticia profundamente angustiante que se suma a una situación ya terrible. Nuestros corazones están con todos los afectados”.

Su abuelo fue el desarrollador inmobiliario autodidacta Nicholas Bernard Mangione (1925-2008), quien surgió de raíces humildes hasta desarrollar una cartera que incluía Turf Valley Resort y Hayfields Country Club, los hogares de ancianos de Lorien y la estación de radio WCBM-AM en Baltimore.

¿Cómo sucedió el dramático crimen?

El asesino al parecer llegó a Port Authority en Manhattan el 24 de noviembre en un Greyhound procedente de Atlanta, pero no está claro en que parte del trayecto se subió al bus. Luego se hospedó en Nueva Jersey con una identificación falsa y antes del crimen se mudó a un hostal en el Upper West Side de Manhattan, resumió NJ.com.

A las 6:40 a.m. del miércoles el pistolero pareció haber usado un silenciador, un accesorio de armas de fuego estrictamente regulado que durante mucho tiempo se ha asociado con los sicarios de Hollywood, pero que rara vez se ve en asesinatos de la vida real, comentó The New York Times.

La policía divulgó el jueves las primeras fotos con el rostro del sospechoso. En una de las imágenes el hombre de piel blanca y aspecto joven se veía sonriendo dentro del hostal antes del crimen, que luego sucedió cerca del famoso museo MoMA, en la fachada del hotel más grande la ciudad. También fue visto hablando por un teléfono celular en la calle antes del tiroteo.

Brian Thompson (50) era director ejecutivo (CEO) de UnitedHeathcare, la mayor aseguradora privada de salud de EE.UU. Crédito: EFE

El pistolero supuestamente dejó un mensaje en las balas que utilizó que parecen incluir grabadas las palabras en inglés “deny,” “depose”, “defend” (“negar”, “deponer”, “defender”), dijeron fuentes policiales al New York Post. Al parecer varias de las pruebas recabadas contenían cada una una palabra, lo que indica que el asesino podría haber estado tratando de dejar un mensaje mientras los investigadores intentan reconstruir un motivo oficial para el crimen.

La viuda Paulette Thopmson dijo el miércoles a NBC News que el ejecutivo había recibido algunas amenazas, aunque “No conozco los detalles. Sólo sé que dijo que había algunas personas que lo habían estado amenazando”.

Al disparar, el pistolero enmascarado llevaba una mochila gris, recuperada el viernes en Central Park. Luego escapó a pie antes de tomar una bicicleta eléctrica y entrar en Central Park.

El alcalde Eric Adams y la comisionada Tisch comentaron desde el miércoles que este crimen “no fue un acto de violencia al azar”, sino se trató de un “ataque descarado y selectivo”, mientras la aseguradora de salud UnitedHeathcare estaba celebrando una conferencia con inversores en Nueva York.

Un video de vigilancia obtenido por Daily News de los últimos momentos de vida de Thompson “ofrece una nueva perspectiva sobre el asesinato selectivo del miércoles y la absoluta frialdad que demostró el pistolero“. Se recomienda prudencia al observar las imágenes que captaron al ejecutivo con una chaqueta azul, caminando rápidamente por la 6ta Avenida cerca de la calle 54 cuando el atacante se le acerca por detrás con lo que parece ser una pistola con silenciador.

Seguidamente disparó una vez. Su arma se trabó, pero luego con calma logró disparar al menos dos veces más, según muestra el video. Después pasó caminando junto a la víctima antes de correr entre dos autos estacionados. Todo el tiroteo tuvo lugar mientras los autos circulaban por la 6ta avenida.

¿Quién era Brian Thompson?

Thompson, de 50 años, tenía dos hijos adolescentes. Se graduó en la Universidad de Iowa, vivía en Minnesota y estaba en viaje de trabajo en Nueva York, donde fue baleado a las 6:40 a.m. del miércoles. Recibió al menos un impacto en la espalda y otro en la pantorrilla, precisó Associated Press. Murió tras ser trasladado al hospital Mount Sinai West.

El miércoles UnitedHealth Group emitió la siguiente declaración: “Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Brian era un colega y amigo muy respetado por todos los que trabajaron con él. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York y les pedimos paciencia y comprensión durante este momento difícil. Nuestro más sentido pésame a la familia de Brian y a todos los que estaban cerca de él”.

Thompson era una figura destacada en el sector de la salud en Estados Unidos. Desde abril de 2021 lideraba UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud del país y una división clave de UnitedHealth Group, que se ubica en el 5to lugar en la lista Fortune 500. Antes de asumir como CEO, dirigió los programas gubernamentales de la compañía, incluyendo Medicare y Medicaid, consolidando la posición de la empresa en servicios esenciales para millones de ciudadanos, resumió Infobae.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.