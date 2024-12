Fiscal de Manhattan rechaza desestimar el caso de Trump por pagos a Stormy Daniels

El intento del presidente electo Donald Trump de desestimar su caso por pagos a Stormy Daniels para silenciarla antes del día de la toma de posesión ha llevado al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, ha presentar una moción de 82 páginas argumentando por qué no piensa desestimar el caso.



Político reveló que el expediente que se hizo público este martes argumenta que el “historial de conducta maliciosa” de Trump es demasiado grave como para que su caso sea desestimado.



“No hay motivos para tal alivio ahora, antes de la investidura”, escribió Bragg como respuesta a la petición de Trump, “porque la inmunidad del presidente electo no existe”.



A poco más de un mes de la toma de protesta, que está pactada para el 20 de enero de 2025, y seis meses después de que un jurado de Manhattan lo condenara, Trump ha vuelto a exigir que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, desestime de inmediato su caso por silenciar a la ex actriz porno.



Esta no es la primera vez que Trump intenta anular su acusación, sino la tercera; el presidente electo se enfrenta a una pena de cárcel mínima de cuatro años por falsificar 34 registros comerciales durante su primer año de mandato para ocultar el pago a la ex actriz de cine para adultos 11 días antes de las elecciones de 2016 y los jurados han concluido que conspiró para promover su propia elección por medios ilegales.



“Los delitos por los cuales el jurado condenó al acusado son delitos graves que causaron daño extenso a la santidad del proceso electoral y a la integridad del mercado financiero de Nueva York”, escribió Bragg.



El fiscal agregó que su proceso por sobornos también pesa mucho en contra de su desestimación, así como su “largo historial de amenazas, abusos y ataques a participantes en otros procedimientos legales en los que está involucrado”.



Sobre las acciones de Trump, Bragg recordó las amenazas de “muerte y destrucción” que hizo si alguien llegaba a acusarlo e incluso compartió una imagen de él mismo con un bate de beisbol en la nuca del fiscal de Manhattan.



También habló sobre el proceso legal de Trump por acoso a la escritora E. Jean Carroll, así como la ola de amenazas que lanzó contra Marchan y algunos miembros de su familia.