La infusión que ayuda a bajar la hinchazón abdominal

La combinación de componentes antiinflamatorios y desintoxicantes de la infusión de manzanilla, canela y limón la hacen un aliado para deshinchar el abdomen y mejorar la digestión, según un especialista.

El doctor Bruno Román, es un médico ginecólogo ecuatoriano especialista en la pérdida de peso y todo o relacionado con la menopausia.

Cuenta con más de 22 millones de seguidores en sus redes sociales, en donde comparte consejos de salud y los efectos que algunos alimentos puede tener en el organismo, con base en su experiencia profesional y de acuerdo a los estudios científicos.

Beneficios de los ingredientes de la infusión para bajar la inflamación

Román explica que la manzanilla tiene un efecto de aliviar la pesadez estomacal y ayudar a liberar los gases, porque relaja los músculos lisos del sistema digestivo y ayuda a la digestión lenta, lo que contribuye a disminuir a inflamación.

Un estudio publicado por el sitio especializado en medicina molecular Spandidos, confirma que la manzanilla es un compuesto no tóxico y farmacológicamente activo que tiene efectos inhibir de los agentes que generan inflamación, por lo que lo “respalda el uso de la manzanilla como un agente antiinflamatorio terapéutico potencialmente eficaz”.

La manzanilla y el anís tienen propiedades medicinales que ayudan a mejorar la digestión. Crédito: Shutterstock

Explica que el limón tiene un efecto desintoxicante que ayuda a mejorar la función del hígado por contener ácido cítrico. Advierte que es importante consumir el limón con moderación porque puede generar irritación estomacal.

El limón es fuente de vitamina C, reconocida por ser un poderoso antioxidante, que ayuda a combatir la inflamación en los intestinos. Según Medical News Today un limón exprimido proporciona alrededor del 21% del valor diario (VD) de una persona.

El jugo de limón es rico en vitamina C que ayuda a disminuir la inflamación. Crédito: Shutterstock

Mientras que la canela es un antioxidante y antibacteriana que ayudan a mejorar la flora intestinal y a aliviar la inflamación.

Un estudio sobre los efectos de la sobre el metabolismo, publicado por la revista científica digital Scielo, revela que los compuestos como “cinamaldehído, transcinamaldehído, ácido cinámico, eugenol y, antioxidantes del tipo proantocianidinas A y flavonoides”, son fundamentales para disminuir la inflamación y evitar los picos de azúcar en sangre.

Hay evidencia científica de los efectos de la canela para la salud. Crédito: Shutterstock

Infusión manzanilla, canela y limón

Esta infusión con poderes antiinflamatorios tiene una manera de prepararse para que sus ingredientes surtan efecto, según el médico Bruno Román.

Ingredientes

1 bolsita de té manzanilla o una cucharada de flores de manzanilla seca.

1 ramita de canela o 1/2 cucharadita de canela en polvo.

El jugo de ½ limón, recién exprimido

Modo de preparación

En una olla agrega la medida de una taza de agua y llévala al fuego, agrega la canela y espera cinco minutos. Baja el fuego y añade la bolsita de flores de manzanilla o la cucharada de las flores secas de manzanilla, espera 5 minutos más para que se integren los sabores.

Luego sirve en una taza e incorpora el jugo de limón, en este paso es importante que no esté el agua hirviendo para que no se pierda el efecto de la vitamina C del limón, con el calor.

El especialista recomienda beber esta infusión antes de dormir al menos 30 minutos antes, esto generará un estado de relajación y te ayudará a bajar la inflamación mientras duerme, ya que esta bebida aliviar a los síntomas de inflamación en tus intestinos.

