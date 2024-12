Omar: promesa de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento crea “miedo absoluto”

La representante Ilhan Omar considera que las amenazas del presidente electo Donald Trump de deportar a millones de personas y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo único que generará será un “miedo absoluto” en todo el país.



En entrevista con CNN, la demócrata de Minnesota advirtió que en la Administración Trump los adolescentes podrían ser enviados, sin pensarlo, a “un país del que no se sabe nada y en el que no han estado” nunca.



El presidente electo reveló en una entrevista con NBC que una de sus políticas migratorias, buscará poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, conocida también como jus soil, que concede automáticamente la ciudadanía a cualquier nacido en el país, incluso si sus padres no son ciudadanos.



“Esto es lo que está planeando hacerles a los estadounidenses. Y eso no solo va a desestabilizar a muchas comunidades, sino que creará un miedo absoluto en mucha gente”, agregó Omar.



La demócrata se dijo preocupada por la forma en que las agencias actuarán ante un inmigrante con estatus familiar mixto.



“¿Cómo van a encontrar a la gente? ¿Cómo van a crear la distinción? ¿Van a detener a la gente que parezca que podría ser inmigrante? ¿Van a secuestrar a la gente de sus lugares de culto?”, preguntó.



Omar instó a los demócratas a trabajar con las legislaturas locales para garantizar que los residentes conozcan sus derechos “tenemos que hacer todo lo que podamos. En Minnesota, hay muchos condados en los que el condado no tiene una relación con ICE, donde no están identificando a las personas a través de ese sistema”.



