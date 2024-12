Alejandra Guzmán asegura que Silvia Pinal le dejó a ella su casa en Ciudad de México

A casi dos semanas de la muerte de Silvia Pinal, la cantante Alejandra Guzmán ha dado una entrevista en la que habla sobre cómo lleva el lugar por la partida de su madre y también ha hablado sobre la herencia que dejó.

Por los momentos no se ha hecho la lectura del testamento, pero Guzmán dice que le llegaron a decir que Pinal le había dejado a ella la icónica casa en Jardines del Pedregal, Ciudad de México.

“A mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero ya yo tengo mi casa. Entonces yo no sé, realmente es lo que menos me importa, pero sí en algún momento vamos a tener que leer el testamento”, dice Guzmán durante la entrevista con Alan Tacher para el programa de televisión ‘Despierta América’.

También resalta: “Mi mamá tuvo y tiene muchísimas cosas que ha dejado, pero todo lo dejó súper organizado”. Incluso bromeó diciendo que a Pinal no se escapaba ni una. Hay que recordar que se dijo que antes de su muerte se había hecho un inventarios de los objetos de valor de la casa.

Durante la conversación Guzmán asegura que a ella no le interesa nada de lo material, y que igualmente está muy agradecida con todo lo que Pinal le dejó antes de su muerte. Todo parece indicar que entre los herederos de Pinal no habrá conflictos, por ahora.

Por otro lado, la cantante también explicó que actualmente su hermano Luis Enrique Guzmán y Silvia Pasquel siguen viviendo en la casa de Jardines del Pedregal, pues la residencia fue dividida en partes que que cada uno hiciese su vida.

“Yo siempre fui muy rebelde y me salí de esa casa muy chava, siento que eso me está ayudando a mí también. A soltar y a dejar que las cosas tomen su curso”, contó.

Sigue leyendo:

• Alejandra Guzmán contó cómo fue ubicar a Frida Sofía antes de morir Silvia Pinal

• Alejandra Guzmán dedica mensaje a su madre Silvia Pinal en concierto

• Alejandra Guzmán retoma su gira tras la muerte de Silvia Pinal