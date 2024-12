Hasta los árboles están ´estresados´ en Nueva York: 2025 llegará sin fuegos artificiales para evitar incendios tras sequía histórica

Debido a la sequía, una tradición decembrina ha sido cancelada este año en Nueva York: recibir el año con fuegos artificiales en Central Park (Manhattan) y Prospect Park (Brooklyn).

A pesar de las lluvias recientes este otoño sigue siendo históricamente seco y el promedio de los siete embalses de la ciudad parece estancado en 59%, cifra por debajo del 82% que sería normal en esta época del año, destacó The New York Times. Por ello la alcaldía suspendió la emisión de permisos para espectáculos de fuegos artificiales en parques, reportó ABC News.

El frío no ayuda a los siete millones de árboles de la ciudad después de “un otoño desgarrador”, explicó Todd Forrest, vicepresidente de horticultura y colecciones vivas del Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) en El Bronx. Recordó que las lluvias de otoño son vitales porque los árboles “no reciben agua durante todo el invierno”: lo que absorben después del verano y antes del frío tiene que llevarlos a la siguiente temporada de crecimiento. Entrar en invierno durante una sequía severa “significa que el año que viene estarán estresados ??al empezar la primavera”.

En ese panorama los árboles “perderían un poco de masa de raíces si crecen en sitios estresantes“. Eso afecta “Básicamente a todos los árboles de la ciudad de Nueva York, (donde) hay pocos lugares con un suelo fértil y profundo”, agregó. “Nueva York es un gran montón de rocas. El suelo es bastante superficial”.

La organización New York Road Runners (NYRR), que realiza el famoso Maratón de Nueva York y coordina el espectáculo pirotécnico de la medianoche del 31 de diciembre con la carrera “Midnight Run” en Central Park, dijo que están explorando otras opciones festivas, a pedido del Ayuntamiento y el Departamento de Parques. La carrera de cuatro millas en el circuito interior del parque sí se llevará a cabo como de costumbre para despedir el 2024 y celebrar la llegada del 2025.

En Prospect Park, el plan ahora es realizar un espectáculo de luces con drones, que se moverán para formar en el cielo figuras icónicas de la ciudad, como el Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad. Se realizará después de una celebración en Grand Army Plaza a partir de las 10 pm. del martes 31 de diciembre.

En el área triestatal la cantidad de incendios forestales este año ha sido significativamente mayor que la media de 200 casos en los últimos tres años. En 2024 NYC ha visto más fuegos forestales en la mitad del tiempo, destacó Daily News. En noviembre Dariel Vásquez (18), adolescente voluntario de la Guardia Forestal del estado Nueva York y empleado estatal del Departamento de Parques, falleció mientras combatía unas llamas cerca de la frontera entre Nueva York y Nueva Jersey.

Por ello las autoridades no quieren correr el riesgo de que se produzca una chispa que pueda encender el césped reseco y los árboles deshidratados, especialmente en Prospect Park, que el mes pasado quedó carbonizado por un incendio de dos acres.

Adrián Benepe, ex comisionado de Parques (2002-2012) de NYC y actual presidente y director ejecutivo del Jardín Botánico de Brooklyn (BBG), coincidió en que hay “estrés donde no hay riego regular”. “Hemos estado regando como locos todo el otoño”, dijo sobre el BBG. “El mayor riesgo se presenta en los parques que no cuentan con sistemas de riego incorporados, que son la mayoría, o que no cuentan con personal que pueda regarlos”.

Forrest agregó que incluso si lloviera sin parar entre ahora y marzo, “no va a hacer ninguna diferencia para los árboles” de Nueva York.

Los árboles estresados se unen a los neoyorquinos, famosos por vivir angustiados, manteniendo sin sorpresas las enfermedades cardíacas como principal causa de muerte.

Esta semana ha sido lluviosa y al momento no se esperan precipitaciones hasta el lunes y martes. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.