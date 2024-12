Maestro de Georgia arrojó a niño de 11 años a través de un aula por comentarios groseros

El profesor de una escuela secundaria en Georgia renunció después de un agredir físicamente a un estudiante de 11 años a quien le hizo comentarios groseros sobre su madre en pleno aula.

Che’Nelle Rusell, la madre del niño identificado como TJ, quien estudia en la secundaria DeRenne, señaló sentirse preocupada por los supuestos comentarios inapropiados que realizó Elder, informó WTOC.

“Me dijeron que había dicho algunas palabras que no eran apropiadas para TJ y que había hecho algunos comentarios sobre mí y mi hijo no estaba contento con eso”, señaló Rusell al medio.

En las imágenes del incidente se muestra a Elder tomando al niño por el pecho para luego lanzarlo sin esfuerzo contra un escritorio cercano, mientras otros estudiantes observaban.

De acuerdo con Russell, TJ le había pedido a Elder que dejara de hablar de ella antes de que ocurriera la agresión. “A partir de ese momento, lo agarraron y lo arrojaron al suelo como si nada”, relató la madre.

En consecuencia, el niño sufrió una conmoción cerebral y varios hematomas como resultado del ataque, por lo que fue llevado a la sala de emergencias después del incidente. Mientras tanto, Elder fue retirado del aula y reasignado a otro lugar dentro del distrito escolar.

De momento, no se han presentado demandas ni cargos penales contra Elder, señaló el Savannah Morning News.

Russell manifestó su descontento con la rápida renuncia del profesor, al argumentar que debería enfrentar consecuencias más severas por sus acciones.

“Debería ir a la cárcel. Le hizo daño a mi hijo. Me parte el corazón porque yo no le haría eso a mi hijo. Su padre no le haría eso a él. Así que el hecho de que él haya tomado la iniciativa de hacer eso es repugnante”, sentenció.

Con información de WTOC/ New York Post/ Savannah Morning News

