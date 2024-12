Juan Soto reveló la razón por la que eligió a los Mets por encima de los Yankees

Luego de la ardua puja entre varias franquicias para quedarse con el agente libre más cotizado de la temporada baja. Juan Soto decidió firmar con los New York Mets rompiendo el récord del contrato más millonario en la historia del deporte.

Poco después de conocerse la decisión de Soto salió a la luz la oferta que los Yankees hicieron por él. Y apenas se distanciaba por $3,5 millones de dólares al año, sin embargo, recientemente Soto reveló que más allá del dinero hubo un factor importante para que terminara decidiendo ir a los Mets.

Esta razón para Soto fue su familia y es que el dominicano ha dejado claro que sus seres queridos son muy importantes para él. Y en Queens sus familiares iban a encontrar un mejor trato, lo que terminó definiendo el rumbo del pelotero.

Juan Soto con su número 22. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Me mostraron mucho amor desde el inicio y me mostraron todo lo que van a hacer por mí y por mi familia para hacerlo lo más cómodo posible. Esa es una de las cosas que más me impresiona, cómo van a tratar a la gente que me rodea y a mi familia”, comentó Soto en su presentación sobre el motivo de su decisión de ir a los Mets.

“Esa es una de las cosas que estaba buscando. Sentirme cómodo con el lugar donde estás y pasar un buen rato. La perspectiva monetaria estará ahí, pero realmente me impresionó lo que pueden hacer con mi familia”, recalcó el quisqueyano.

Y es que no es para menos, pues el contrato de Soto con los Mets estipula grandes cláusulas y beneficios que incluyen un trato excepcional con su familia.

La más destacada de ellas es un palco suite en el Citi Field durante toda la estancia del jugador en los Mets. Además de cuatro entradas de cortesía en la zona VIP detrás del home para cada encuentro.

Aunado a eso su familia tendrá la posibilidad de quedarse en una suite presidencia en cada ciudad a la que Soto vaya a jugar como visitante. La familia Soto-Pacheco también tendrá a disposición la misma seguridad privada que gozan los jugadores y todo esto a cargo de la franquicia.

Es por eso que Soto terminó inclinándose por firmar con los Mets. Pues la franquicia se encargó de darle un excelente trato a su familia, la cual parece ser un pilar fundamental para el talentoso pelotero.

Sigue leyendo:

Bonificaciones que recibirá Juan Soto con los Mets

Una suite en el Citi Field habría sido clave para que Juan Soto eligiera firmar con los Mets

Cuánto ganará Juan Soto por hora, minuto y segundo con los Mets