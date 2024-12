Los cuatro hábitos que comparten las personas con una inteligencia superior según la ciencia

La serie de hábitos que una persona alberga y que pone en acción todos los días, podrían decir mucho más de ella. Y es que de acuerdo con una investigación del musicólogo Craig Wright, existen diversas acciones, tan simples u ordinarias como muchas otras, que darían indicios de la inteligencia superior de alguien.

De acuerdo con Wright, principal responsable de la investigación y que lleva más de 20 años estudiando a las personas más brillantes de la historia, un gran número de genios, como Ludwing van Beethoven, Pablo Picasso, Virginia Wolf, Albert Einstein, entre otros, la mayoría de ellos no “cumplian” con los estándares académicos de sus épocas y, aún así, pasaron a la historia por su genialidades y brillantez en sus diversos campos o ramos de estudio.

Pero, ¿a qué se debe lo anterior?, ¿qué determina que una persona pueda convertirse en un genio? De acuerdo con Wright, sus hábitos.

Los hábitos de los genios

Según lo mencionado por Wright, a través de su libro “The Hidden Habits of Genius: Beyond Talent, IQ, and Grit. Unlocking the Secrets of Greatness”, el coeficiente intelectual y las noticias académicas, las cuales son relacionadas estrechamente con la genialidad de una persona, están “sobrevaloradas”.

Y es que de acuerdo con el también musicólogo, la genialidad de una persona, la cual midió a través de su fórmula G=SxNxD (Genialidad (G) es igual a cuán significativo (S) es su impacto o cambio, multiplicado por el número (N) de personas impactadas y por su duración (D) en el tiempo), está determinada por el mayor impacto, a la mayor cantidad de gente, por el mayor tiempo.

Ante esta conclusión, Wright también identificó algunos de los hábitos que algunas de las más grandes personalidades en la historia de la humanidad han compartido sin saberlo.

La obsesión

Aunque pueda parecer un hábito perjudicial, Wright señaló que la obsesión, para resolver un problema u obtener el fin único, es la culminación de un largo periodo de gestación cerebral. De acuerdo con el experto, lo más importante es ver las cosas de forma simultánea con el fin de combinar elementos aparentemente dispares.

Trabajar solo

Aislarse del mundo exterior para trabajar podría considerarse una actitud antisocial. Sin embargo, y de acuerdo con una investigación del Instituto Karolinska, esta forma de trabajo es empleada por aquellos genios que procesan la información sensorial de manera profunda.

Morderse las uñas

Nadie puede dudar que la onicofagia es considerado como uno de los peores hábitos existentes. A pesar de esto, y de acuerdo con la profesora Sylvia Sastre-Riba del sitio Psychology Today, esta acción también estaría relacionada con el perfeccionismo, además de considerarse como una forma de autoestimulación que ayuda a la concentración y fomenta la creatividad.

Hablar con uno mismo

Albert Einstein o Steve Jobs eran conocidos por ser personas socialmente activos con ellos mismos. Y es que aunque podría considerarse una acción rara o mal vista, lo cierto es que de acuerdo con un estudio de las universidades de Pennsylvania y Wisconsin, este hábito está relacionado con la generación de respuestas más inteligentes y organizadas, además de aumentar la motivación y clarificar objetivos.

