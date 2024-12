Leyenda de la NFL, Randy Moss, confirma que superó el cáncer

El legendario receptor de los Minnesota Vikings en la NFL y miembro del Salón de la Fama de Fútbol Americano Profesional, Randy Moss, estremeció a todos sus seguidores este viernes al revelar la positiva noticia de haber superado el cáncer biliar que enfrentaba desde hace un tiempo.

En declaraciones ofrecidas durante una transmisión en vivo por medio de su cuenta en la red social Instagram el jugador se mostró bastante emocionado con esta noticia y agradeció a todos por el apoyo que le brindaron durante su lucha; de igual modo manifestó su deseo de poder regresar lo antes posible a su trabajo como uno de los analistas principales de la cadena ESPN.

“Soy un sobreviviente del cáncer. Fui dado de alta hoy luego de la cirugía a la que me sometí y que me tuvo seis días en el hospital. Me gustaría agradecer a Dios por esta bendición y a mi familia durante este momento difícil”, expresó Moss en sus declaraciones a la fanaticada.

Moss, de 47 años, es considerado como uno de los más importantes receptores en toda la historia de la NFL por el gran rendimiento que mostró en el campo de juego a lo largo de toda su carrera; es el egundo mejor de todos los tiempos con 156 recepciones de anotación y posee el récord más atrapadas de touchdowns en una campaña, con 23, que impuso en el año 2007.

El jugador, que también formó parte de los Raiders, los New England Patriots, Tennessee Titans y los San Francisco 49ers, finalizó su carrera en el año 2012 y fue incluído al Salón de la Fama en el 2018 al ser recibir un enorme respaldo de los electores por todo lo que hizo en sus 14 años dentro del máximo deporte en los Estados Unidos.

“Quería que mis fans y todos mis guerreros de oración pudieran ver que me recuperé. Hay muchas personas que están luchando contra el cáncer o que lo han tenido, por eso los invito a hacerse pruebas de detención de cáncer”, resaltó.

“Mi objetivo es volver a la televisión con mi equipo pronto. En cuanto me recupere podré volver a salir con los chicos, estar en el set y ver el juego con todos ustedes”, concluyó Moss al resaltar que todavía se someterá a algunas sesiones de quimioterapia y radiación para erradicar cualquier célula que permanezca activa.

Sigue leyendo:

–Acusación de abuso sexual contra Jay-Z no afectará su relación con la NFL

–Por decir groserías: Verstappen cumplió servicio comunitario con estudiantes en Ruanda

–Guillermo Almada confirma su renuncia del Club Pachuca