Biden urge a prohibir armas de asalto tras tiroteo en escuela de Wisconsin

El presidente Joe Biden lamentó este lunes el tiroteo ocurrido en la escuela cristiana Abundant Life en Madison, Wisconsin, en el que murieron tres personas, y aprovechó para hacer un firme llamado al Congreso a aprobar leyes de seguridad en armas de fuego.

“Hoy, familias en Madison, Wisconsin, están de luto por la pérdida de aquellos que fueron asesinados y heridos en la Escuela Cristiana Abundant Life. Es impactante e inadmisible”, expresó el mandatario en un comunicado.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes cuando un estudiante, cuya identidad no ha sido revelada, abrió fuego en las instalaciones del colegio antes de ser abatido, confirmó la policía local. Tres personas murieron, entre ellos el tirador.

Biden enfatizó que no es aceptable seguir viendo tragedias similares: “Desde Newtown hasta Uvalde, desde Parkland hasta Madison, y tantos otros tiroteos que no reciben atención, es inaceptable que no podamos proteger a nuestros niños de este flagelo de la violencia armada”.

El presidente y la primera dama, Jill Biden, manifestaron su solidaridad con las víctimas: “Jill y yo estamos rezando por todas las víctimas de hoy, incluidos el maestro y el estudiante adolescente que murieron y aquellos que resultaron heridos”.

Presión al Congreso

Biden destacó las medidas implementadas por su administración para frenar la violencia armada, como la legislación más significativa en seguridad de armas en casi 30 años y la creación de la primera Oficina de Prevención de la Violencia Armada en la Casa Blanca.

No obstante, insistió en que aún falta mucho por hacer.

“El Congreso debe aprobar leyes de seguridad de armas de sentido común: verificaciones universales de antecedentes, una ley nacional de alerta roja, y la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad”, urgió Biden.

El mandatario agradeció la rápida respuesta de los equipos de emergencia y aseguró que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está colaborando con las autoridades locales en las investigaciones.

