Cómo almacenar adecuadamente el bacon para mantener su frescura

El bacon es un alimento muy popular por su versatilidad y el sabor que aporta a las comidas. Desde los huevos revueltos en el desayuno, en cremas para untar o para incorporar a otras recetas es un ingrediente, le da gusto a las comidas, por lo que es importante que mantenga su frescura una vez que lo compramos.

Para el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, sigla en inglés) la seguridad alimentaria comienza desde el momento que seleccionamos en el supermercado el tocino. Para mantener su frescura y un nivel de almacenamiento óptimo, el FSIS hace algunas recomendaciones.

Lo primero es seleccionar el tocino justo antes de pagar en la caja del supermercado, esto permitirá que se mantendrá refrigerado por más tiempo.

El bacon es empacado en envases transparentes que permiten ver la cantidad de grasa y carne que contiene para facilitar la elección de acuerdo el uso que se le va a dar. Para el desayuno se suele elegir uno que contenga más carne, mientras que para otras preparaciones el nivel de grasa es importante.

Luego, es fundamental llevar el bacon a casa y refrigerarlo a 40 grados F, unos 4.4 grados C. o menos. El tiempo estimado para el consumo seguro según el FSIS es de 7 días. En caso de que no se consuma en este tiempo, se recomienda congelarlo a 0 grados F o -17.7 grados C.

Es importante tener en cuenta la fecha de “Use-By” en el empaque, ya que esto indica la recomendación del fabricante para su consumo.

Recomendaciones para el almacenamiento del bacon

A continuación algunos consejos de The Spruce Eats que pueden ser útiles para mantener la frescura del bacon:

Almacene en el refrigerador: para almacenar en el refrigerador hay que tener en cuenta la fecha de consumo preferente. Una vez abierto el empaque se debe envolver bien las rebanadas de bacon, preferiblemente se debe cortar para evitar que se resequen a los lados y asegurase de envolverlos en su totalidad para que dure más tiempo.

Divide en porciones para congelar: independientemente del material con el que envuelvas el bacon, la recomendación básica es dividir en porciones para congelarlo. De esta manera, una vez que están sellados, se pueden congelar hasta un mes antes de que la grasa comience a ponerse rancia.

Las porciones deben ser de más de una rebanada, al menos 4 piezas estaría bien. Uno de los métodos para congelar es, luego de dividir las porciones, envolverlas con en film transparente, después en papel aluminio y colocar la fecha.

Otro método es envolver las rebanadas de bacon es con en toallas de papel, luego en una bolsa con cierre hermético y están litas para congelar. En la bolsa se puede colocar la fecha.

El bacon se puede guardar en el refrigerador después que lo cocinamos. Crédito: Shutterstock

Planifica la fecha de consumo: para disfrutar de la frescura del bacón y de la calidad, se debe planificar el momento para descongelarlo, se debe llevar al refrigerador y con esto evitar las salpicaduras a la hora de cocinarlos.

Guardarlo después de cocinarlo: para guardalo cocido, se debe cocinar a un nivel por debajo del punto de cocción de tu preferencia, tomando en cuenta que luego lo volveremos a cocinar, se escurre sobre toallas de papel y se deja enfriar. Luego se lleva a una bolsa de plástico, de esta forma puede permanecer hasta cinco días en el refrigerador.

