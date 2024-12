EE.UU. condenó la muerte de otro preso político bajo custodia del régimen de Maduro

Estados Unidos condenó este lunes la muerte de otro preso político bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el tercero desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según denunciaron organismos de derechos humanos.

“Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González Pérez son las víctimas más recientes de la represión de Maduro. Estados Unidos se suma a la indignación del pueblo venezolano por el continuo encarcelamiento de ciudadanos inocentes, incluidos menores de edad, y la muerte de múltiples presos políticos mientras se encontraban detenidos por el régimen”, publicó en un tuit la embajada de Estados Unidos para Venezuela.

Según el medio venezolano El Carabobeño, Osgual González, de 43 años, falleció en la noche del domingo presuntamente a causa de hepatitis. Días antes los familiares de González habían denunciado que el hombre tenía un fuerte malestar y que requería ser trasladado del penal de Tocuyito, donde se encontraba recluido.

La organización de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había presentado síntomas de depresión en los primeros días en prisión.

A pesar de las denuncias de los familiares, el Estado le negó el traslado a un centro médico y, según el medio, solo le dieron unas pastillas que empeoraron su salud.

González había sido detenido el pasado 1° de agosto durante una protesta tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó como ganador a pesar de que las actas electorales reflejan una amplia victoria del opositor Edmundo González.

Su hijo está detenido

Diversos medios venezolanos han dado a conocer que el hijo de Osgual González también se encuentra detenido en el mismo centro penitenciario.

“Suelten a mi hijo. Mi hijo no fue nunca un delincuente (…) No me lo quiten”, expresó la madre en las inmediaciones del centro penitenciario.

Además de Osgual González, otros dos “presos políticos” bajo custodia del Estado venezolano han muerto en el último mes, según el Observatorio. Uno de ellos también murió en la cárcel de Tocuyito la semana pasado y otro en el estado Anzoátegui, el pasado 14 de noviembre.

La líder opositora María Corina Machado también condenó la muerte de González y de los otros dos presos políticos bajo custodia del régimen chavista, y aseguró que la vida de los tres fueron arrebatadas por “un sistema criminal”.

“Hay sólo una manera de parar esta tragedia. Hay que cumplir el mandato que dio el pueblo de Venezuela, y hacer justicia”, escribió Machado en su cuenta X.

