Domino’s regala $1 millón en pizzas de emergencia a los fanáticos del Fantasy Football

Las Free Emergency Pizzas de Domino’s están de regreso, esta vez en asociación con receptor abierto All-Pro Stefon Diggs para regalar a los fanáticos del Fantasy Football hasta 1 millón de dólares en pizzas gratis a quienes lo tengan en su plantilla.

Se trata de una manera de apoyar a los fanáticos del Fantasy Football que tiene a Stefon Diggs, quien se lesionó y quedó fuera de la temporada.

Stefon Diggs explica que regalar pizzas puede ser estimulante para las personas que lo tenían en la alineación, y que con la lesión que sufrió tendrán esa baja en sus equipos.

“Sé que los fanáticos están sintiendo el dolor de mi lesión, por eso me asociaré con Domino’s para regalar pizzas de emergencia a aquellos que me tenían en su alineación. No ayudará a su equipo de fantasía, pero recibir una pizza de emergencia gratis La pizza puede ser un delicioso estimulante”, dijo.

Cómo participar en el sortero por una pizza de emergencia

Cumpliendo los requisitos de Domino’s los usuarios Fantasy Football pueden participar en este sorteo, sin necesidad de realizar alguna compra. Todos sin excepción deben tener un perfil activo de Domino’s Rewards antes de la fecha de finalización y hay un límite de una pizza gratis por persona.

Para acceder a la Free Emergency, los usuarios del Fantasy Football deben rellenar un formulario y enviar una imagen, foto o captura de pantalla, donde se muestre que Diggs estuvo en su equipo de fútbol de fantasía.

La normativa que rige el sorteo, que finaliza el 6 de enero de 2025 a las 11:59:59 p. m., hora del Este de EE. UU., está disponible en el sitio web de la marca. Pueden participar residentes legales de los 50 estados de los Estados Unidos y Washington, DC, mayores de 13 años de edad. Los menores de edad deben tener el consentimiento de los padres.

