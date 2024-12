Kamala Harris insta a los jóvenes a “permanecer en la lucha” tras la victoria de Trump

La vicepresidenta Kamala Harris llamó el martes a los jóvenes líderes a mantenerse firmes en su compromiso con el cambio, a pesar de la victoria del presidente electo Donald Trump en las recientes elecciones.

Harris se dirigió a una multitud de estudiantes y líderes comunitarios en el condado de Prince George, Maryland, en un discurso que estuvo marcado por mensajes de resiliencia y determinación.

“Estas cartas comparten un tema común. Sí, hay decepción, pero también hay determinación para el futuro“, dijo Harris al referirse a las decenas de miles de cartas que ha recibido en las últimas semanas, según NBC News.

La vicepresidenta destacó que los jóvenes están “impacientes por el cambio” y enfatizó: “No dejarán que nadie ni ninguna circunstancia derrote su espíritu o su propósito”.

Al evento también asistieron destacados demócratas de Maryland, como el gobernador Wes Moore, la vicegobernadora Aruna Miller y la senadora electa Angela Alsobrooks.

Mensaje en bastión demócrata

El condado de Prince George, un bastión demócrata donde Harris obtuvo más del 74% de los votos, fue el escenario elegido para el mensaje de aliento, especialmente dirigido a quienes han expresado dudas y cansancio tras las elecciones.

“Mucha gente se me acercó y me dijo que se sentía cansada, tal vez incluso resignada… gente que no estaba segura de tener la fuerza, y mucho menos el deseo, de seguir en la lucha”, afirmó, según NBC News.

Sin embargo, Harris insistió en la necesidad de perseverar: “Debemos seguir luchando. Todos y cada uno de nosotros”.

Al finalizar su discurso, Harris pidió a los jóvenes aprovechar las vacaciones para descansar y regresar con energías renovadas. “Descansen y vuelvan listos para marchar hacia el futuro, luchando por las oportunidades y la libertad”, concluyó.

