Julio César Chávez se quiebra al recordar cómo dejó las adicciones gracias a Chávez Jr.

Julio César Chávez es considerado el boxeador más grande en la historia de México. No obstante, su carrera fue bastante controversial debido a sus episodios con las drogas. En una reciente entrevista, el expúgil se quebró emocionalmente al recordar cómo pudo abandonar las adicciones gracias a una conversación con su hijo.

Aunque años después Julio César Chávez Jr. vivió una situación similar y tuvo que ser internado por problemas con las drogas y el alcohol, fue el responsable de que su padre superara las adicciones.

En una entrevista para el podcast Creativo, Chávez reconoció que un reclamo de Julio César Chávez Jr. lo hizo recapacitar y cambiar su vida cuatro años después de su retiro. En 2005, la leyenda colgó los guantes y en 2009 tuvo que ser internado en rehabilitación.

“No quería llegar a ese tema porque (voz entrecortada), pero te lo voy a decir… Siempre he sido bien llorón, me da un chingo de coraje. Mi hijo Julio me dijo: ‘papá, tú no quieres verme campeón’. Por eso dejé la mier**, me costó mucho trabajo y me sigue costando, pero vivo por él solo por hoy”, inició.

“Los hijos te desarman, está cabrón. Cuando tengas hijos me vas a comprender. Imagina que tus hijos te digan: ‘papá, tú no me quieres, no quieres verme campeón, te interesa más la droga y el alcohol que yo'”, añadió con parte de la voz entrecortada y visiblemente emocionado.

Las adicciones en la familia Chávez

Julio César Chávez Jr. se coronó campeón del mundo en el peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 4 de junio de 2011. Ganó el título al vencer al alemán Sebastian Zbik por decisión en 12 asaltos.

Una meta que Chávez Sr. pudo ver gracias a que su hijo lo llevó a rehabilitación. “Gracias a Dios, vi a Julio campeón del mundo, limpio. Él fue el que me llevó por primera vez a una clínica y después tuve yo que internarlo a él”.

“Fueron muchos años muy difíciles, pero todo pasa por algo. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y mis hijos hoy están muy bien. Ni yo me la creo, fueron tantos años con la adicción de pastillas de Julio y Omar”, confesó.

