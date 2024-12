Quiénes recibirán pago directo de $1,750 en Nueva Jersey

Los residentes de Nueva Jersey pueden obtener un cheque de estímulo de hasta $1,750 gracias al programa de alivio fiscal conocido como ANCHOR. Sin embargo, no todas las personas cumplen con los requisitos para recibir este pago.

¿Qué es el programa ANCHOR y quién puede recibir el cheque de estímulo?

El programa ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters) tiene como objetivo reducir el impacto de ciertos impuestos.

En particular, ofrece un alivio de impuestos sobre la propiedad para los propietarios de viviendas y arrendatarios en el estado.

Los propietarios de viviendas pueden recibir entre $1,000 y $1,500 dólares, dependiendo de sus ingresos, mientras que los arrendatarios pueden recibir hasta $450.

Sin embargo, no todas las personas son elegibles para este beneficio. Para poder acceder al pago, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1-Ser residente de Nueva Jersey.

2-Los propietarios de viviendas deben haber pagado impuestos sobre su vivienda principal durante el año fiscal correspondiente. Esto no aplica para propiedades destinadas a ingresos, como casas de vacaciones.

3-Los arrendatarios deben haber alquilado una vivienda en Nueva Jersey durante el período correspondiente y tener un ingreso anual inferior a $150,000.

Fechas importantes y montos

Para aquellos que cumplieron con los requisitos y presentaron su solicitud antes del 6 de diciembre de 2023, el pago ya está en proceso.

Los pagos comenzarán a distribuirse este mes de diciembre de 2024 y se extenderán hasta 2025.

Generalmente, los cheques se envían aproximadamente 90 días después de la presentación de la solicitud.

Si ya habías recibido este beneficio en años anteriores, es probable que hayas sido inscrito automáticamente, y no necesites hacer nada más.

Los propietarios recibirán un código de color verde, mientras que los arrendatarios recibirán un código de color morado.

Montos según el tipo de solicitante

-Propietarios con ingresos de menos de $150,000: $1,500.

-Propietarios con ingresos entre $150,000 y $250,000: $1,000.

-Arrendatarios con ingresos de menos de $150,000: $450.

Y si el cheque se retrasa

Si no has recibido tu cheque en el plazo estimado de 90 días, podría ser necesario proporcionar información adicional o el proceso de validación podría estar tardando más de lo esperado. En ese caso, puedes contactar al Departamento de Ingresos de Nueva Jersey para obtener más detalles sobre el estado de tu pago.

