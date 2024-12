Rauw Alejandro niega vínculo con Sean ‘Diddy’ Combs

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro aclaró que no tiene ningún tipo de relación con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien está bajo arresto y enfrenta cargos de abuso, tráfico sexual y otros delitos.

Rauw Alejandro fue fotografiado en 2023 mientras veía un partido de fútbol de la MLS en compañía de P. Diddy y DJ Khaled. En otra foto aparecen Diddy y Rauw en un partido del Inter de Milán. Esto desató muchas críticas y señalamientos hacia el boricua luego del arresto de Combs en septiembre de este año.

Sean ‘Diddy’ Combs y Rauw Alejandro compartieron en un partido de fútbol en 2023. Crédito: Lynne Sladky | AP

Rauw Alejandro asistió a una entrevista realizada en el programa de radio La Mega 97.9 FM. En el programa los conductores le preguntaron a Rauw sobre su vínculo con P Diddy.

El reguetonero negó tener un vínculo de amistad o cualquier otro con el rapero. Los conductores bromearon con Rauw Alejandro sobre el supuesto vínculo con P Diddy, incluso le preguntaron sobre qué tipo de aceite para bebé le recomendó el rapero. Esta pregunta se debe a que en el cateo que hicieron en casa de Combs encontraron miles de botellas de aceite para bebé.

Rauw Alejandro aseguró que esas fotos son de antes del arresto de Combs y dijo que no entendía bie su inglés, por lo que no conversó mucho con él.

“Eso fue hace como tres años atrás, antes de que explotara todo esto. Yo no sé, en verdad. No conozco mucho del hombre. Yo no sé ni qué me estaba diciendo, yo estaba pendiente al juego, tú sabes. Y el inglés es bien raro”, dijo Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro vive un buen momento en su carrera tras el estreno de su álbum ‘Cosa Nuestra’, una producción en la que rinde homenaje a sus raíces puertorriqueñas y latinas al incluir temas que exploran géneros como el merengue, la salsa, trap latino, bolero, jazz y más.

Sean ‘Diddy’ Combs en cambio no corre con la misma suerte. El magnate de la música fue arrestado en septiembre de este año y enfrenta cargos como tráfico sexual, crimen organizado y agresión sexual. El tribunal negó en varias ocasiones la solicitud de libertad bajo fianza del rapero solicitada por la defensa. Combs deberá permanecer bajo arresto a la espera de su juicio.

Muchos de los cargos se centran en las descontroladas fiestas del cantante llamadas Freak Offs, en las que asistieron muchas celebridades. Según la Fiscalía, en las fiestas se realizaban actos sexuales que involucraban a trabajadores sexuales masculinos y mujeres que fueron forzadas o coaccionadas a participar.

Sigue leyendo: