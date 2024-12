Walmart vende cajonera versátil en $39.61, con ahorro de más de $120 dólares

Walmart continúa con sus ofertas navideñas y en esta ocasión lanzó a la venta una práctica cómoda EDX de 5 Cajones, que también puede servir como mesita de noche o como cajonera de almacenamiento.

Este versátil mueble se está vendiendo con un importante ahorro de más de $120 dólares y está listo para demostrar su practicidad en el hogar.

Precio ahora, $39.61

Precio anterior, $159.99

Ahorras $120.38

La gente que lo ha comprado lo ha calificado con 4.3 de 5 estrellas y han escrito comentarios positivos sobre el producto, por ejemplo:

“¡Mucho más bonito de lo esperado! Mi marido montó esto en aproximadamente media hora sin problemas. ¡Me sorprendió gratamente el aspecto general del artículo! Mejor de lo esperado. No me parece barato ni feo. ¡Por el precio, especialmente! Mucho mejor que usar contenedores, por ejemplo. Todavía no he cargado los cajones con nada. Mi única preocupación es ¿cuánto peso pueden soportar cada uno?¿Alguien lo ha probado todavía? Me encantaría saberlo. Gracias, Diane”.

Otro cliente escribió: “Cómoda EDX 5 cajones. ¡¡Me encanta!! Se adapta perfectamente a cualquier área interior o exterior, la combinación de colores, la calidad del material y la textura valen el precio… lo usamos para guardar sombreros y otros artículos coleccionables”.

Recuerda que es importante leer los comentarios de quien ha comprado estos productos, para tener más elementos a la hora de decidir si es lo que realmente necesitamos.

Características:

La cómoda EDX con 5 cajones ofrece un amplio espacio para clasificar y almacenar sus elementos esenciales diarios, asegurando una habitación ordenada y bien organizada. La superficie superior también se puede utilizar como una mesa para libros, tazas o artículos decorativos.

· Esta cómoda para armario es un organizador de almacenamiento práctico y versátil que maximiza el espacio de almacenamiento en su hogar. Se adapta perfectamente a varios entornos, incluyendo el dormitorio, la sala de estar o la oficina. Ya sea que se use como mesa auxiliar alta, mesita de noche o cajón del gabinete, sin duda se destacará donde sea que se coloque.

· Construido con un marco de acero de alta calidad y tela no tejida de primera calidad, esta cómoda de almacenamiento garantiza una larga vida útil. El tablero de madera gruesa proporciona un excelente soporte para sus necesidades diarias, mientras que el pie de metal garantiza la estabilidad.

· Los cajones se pueden quitar y plegar fácilmente para la organización y recuperación sin esfuerzo de los artículos. Las manijas de madera hacen que abrir y cerrar los cajones sea muy fácil.

· Además, las cómodas pequeñas para dormitorio están equipadas con 4 pies de plástico ajustables para proteger sus pisos de arañazos, por lo que es adaptable a superficies irregulares y alfombras. Los resistentes cajones de tela no tejida son transpirables e inofensivos, adecuados para personas de todas las edades.

· El paquete incluye todas las herramientas y accesorios necesarios, junto con instrucciones detalladas, lo que hace que el montaje sea un proceso rápido y sin complicaciones. Si experimenta algún problema con la calidad de la misma, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarlo.

