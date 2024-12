Cristina Porta sale en defensa de Maripily Rivera: ‘No me puedo callar’

Cristina Porta defendió a Maripily Rivera por la pelea que la actriz boricua tuvo con Poncho De Nigris, un tema que ha sido bastante álgido durante toda esta semana.

La española hizo una transmisión en vivo en la que habló de este conflicto y dio su absoluto respaldo al huracán boricua, con quien compartió en La Casa de los Famosos 4, reality show en el que tuvieron algunas diferencias, pero al salir lograron mejorar su relación.

“Maripily me abrió las puertas de su casa, me metió con su familia, sentí el amor de la gente que quería a Maripily hacia mí, me sentí super querida y desde ese día yo he tenido relación con Maripily, la quiero muchísimo y la considero mi amiga. Ahora bien, en relación al conflicto Poncho y Maripily, repito, yo no sabía quién es este señor y no me gusta hablar de la gente, pero no me puedo callar ante lo que pasó porque un hombre que se mete con una mujer, la insulta, se burla de su físico, para mí es muy poco hombre lo que hizo. Yo a eso le llamo misoginia”, dijo.

Lamentó cómo Poncho De Nigris se burló de su amiga en varias ocasiones, haciendo comentarios de que parece hombre.

“No hay hombre que deba decirle eso a una mujer. Punto. Entonces, me da exactamente igual quién sea, pero yo no me puedo callar ante un hombre que le hace eso a una mujer. Además, lo he visto bien, porque no me gusta hablar por hablar, entonces he visto que es él quien empieza a decir cara de hombre y acusarla con lo de la testosterona”, añadió.

En su opinión, la respuesta de la ganadora de La Casa de los Famosos 4 fue con tanta molestia por la forma y las cosas que Poncho De Nigris le dijo.

Por eso fue en contra de quienes dicen que Maripily Rivera fue vulgar, ya que según consideró lo que hizo fue defenderse.

Sigue leyendo:

· Componen canción en favor de Poncho de Nigris vs Maripily Rivera: “Team México”

· Lupillo Rivera rompe el silencio y le da todo su apoyo a Poncho de Nigris en su pelea con Maripily

· Javier Poza y Jimena Gállego serán los conductores de La Casa de los Famosos All-Stars