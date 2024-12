Ricardo La Volpe critica el estilo de juego de Rodolfo Rotondi

El histórico entrenador de boxeo y analista de TUDN, Ricardo La Volpe, sorprendió a los hinchas de la Máquina de Cruz Azul al revelar los problemas que presentó el jugador Rodolfo Rotondi durante el torneo Apertura 2024 de la Liga MX y que terminaron afectando el correcto andar del cuadro cementero durante la Liguilla de la competencia para evitar así su pase a la final.

La Volpe tomó como ejemplo el penal que provocó en el partido contra las Águilas del Club América correspondiente a la semifinal del torneo Apertura y que posteriormente marcaría su eliminación a pesar de lograr la mejor marca de puntos en torneos cortos con un total de 42 unidades y llegar como los favoritos para obtener el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó a través de su canal de YouTube en el programa “Lavolpismo”, donde contó todos los motivos por los que el jugador argentino debe mejorar en su rendimiento dentro del terreno de juego y especialmente en su marcación para evitar este tipo de problemas.

“Cruz Azul le debe muchos puntos a Rotondi por haber llegado varias veces y generar gol. Hacer goles entonces las críticas pasamos de la A a la Z o de la Z a la A, sí hay un problema y lo vamos a detallar”, comentó en sus declaraciones.

“A Rotondi no le han enseñado lo que es marcar, no le han enseñado ni saber los parados de los equipos. Pasó con el América, que pasó de una línea de cuatro a una de cinco. Las críticas tienen razón, más allá que respeto que el jugador es ofensivo. Para mí es un volante”, agregó La Volpe.

Para finalizar el estratega explicó una estrategia que habría resultado mucho más positiva para Rotondi y esta no la realizó porque no sabe marcar y no sabía que debía realizar dicho movimiento para tener un mejor control del rival.

“Es un jugador ofensivo con mucha culminación, con mucho gol, pero no tiene oficio de marca lamentablemente”, concluyó el antiguo entrenador de la selección mexicana en su análisis.

