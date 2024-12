Sergio Mayer, Apio, Nicola Porcella y Wendy Guevara salen en defensa de Poncho de Nigris: El Team Infierno

El Team Infierno parece que ya tomó postura y se quedan del lado de Poncho de Nigris. Así como Nicola Porcella y Wendy Guevara, Sergio Mayer salen en apoyo al capitán del equipo que impactó la televisión mexicana con la primera temporada de La Casa de los Famosos México, así también muchos otros defienden a Maripily Rivera, rumbo a La Casa de los Famosos All-Stars.

Lupillo Rivera rompe el silencio y le da todo su apoyo a Poncho de Nigris en su pelea con Maripily

Sin embargo, aún y cuando todos ellos estén del lado de Poncho, así como buena parte de sus fans, la verdad es que la televisión que se hace en Estados Unidos para la comunidad hispana no avala las declaraciones que realizó Poncho porque éstas caen en racismo y discriminación.

Wendy por su parte ha dejado claro que no aceptará las invitaciones que está recibiendo por parte de Telemundo, porque no le ha gustado la forma en la que terminaron emboscando a su amigo, mientras que Nicola asegura que Poncho es un buen ser humano, alguien que no se merece esto que le están haciendo. Mayer, por su lado, también afirma que él también cree que Poncho tiene razón en eso de que Wendy ganaría cualquier casa de los famosos.

La mayoría de palabras que éste le dedicó a Maripily Rivera frente a las cámaras de varios programas de Telemundo e incluso desde su live ahora podrían pasarle factura a futuro. Porque “El Huracán Boricua” podría buscar demandarlo y sobre esto el mismísimo Poncho ya reaccionó en las redes sociales, según destacó Javier Ceriani.

En redes Poncho manifiesta su descontento tanto con Telemundo como con Maripily Rivera y sobre la posible demanda ha dicho: “Ahora resulta que me van a demandar en USA por mis comentarios. Primero me hace la emboscada entre todo el canal y esa señora, uno les contesta y ya se ofenden y se victimizan. El que se sube se pasea. Esperemos que no pase a mayores y se acabe esta cochinada que hicieron”.

