¿Por qué Maripily Rivera demandará a Poncho De Nigris?

Lo que empezó como una discusión acalorada podría tendrá un cara a cara con la justicia, pues Maripily Rivera asegura que demandará a Poncho De Nigris por los comentarios que hizo sobre ella en Telemundo.

En un comunicado por medios puertorriqueños como Primera Hora, la famosa aseguró que emprenderá una batalla legal contra el actor mexicano.

“Los ataques racistas, sexistas, xenófobos y difamatorios que ha reiterado el señor De Nigri han desencadenado en daños colaterales que tiene que parar. Por muchos años he sido víctima de ataques y los he atendido y esta vez no será la excepción”, dijo.

Luego de esto, comentó que no puede permitir que se repita una situación así. “No puedo permitir que machistas sin fundamento que solo buscan pauta a cuesta del daño que hacen sigan atacando mujeres. No solo busco defender mi honor y mi integridad sino el de toda la comunidad latina en los Estados Unidos con todos los recursos legales disponibles”, afirmó.

El huracán boricua también comentó: “Habrá quien permita la violencia de género o se esconda ante una persona como esta. Este tipo de comportamiento no debe ser tolerado, y haré todo lo necesario para evitar que personas como estás sigan atacando por atacar”.

Por último, comentó: “Este es un asunto de principios, y seguiré luchando porque yo sé defenderme pero hay mucha gente que ve esto como una conducta normal y tenemos que educarlos”.

La pelea entre Maripily Rivera y Poncho De Nigris se dio en el programa Hoy Día esta semana luego de que el mexicano afirmara que Wendy Guevara había sido la mejor ganadora de la franquicia La Casa de los Famosos y que si tuviera oportunidad de competir contra ella, la youtuber le ganaría.

Pero, estas declaraciones estuvieron acompañadas de algunos insultos sobre el físico de la actriz, lo que desencadenó mucha molestia por parte de Maripily Rivera.

