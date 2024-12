Alejandra Guzmán envía mensaje a casi un mes de la partida de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán se encuentra atravesando un momento sumamente delicado tras la reciente partida de su madre, doña Silvia Pinal, una icónica actriz del cine mexicano. La muerte de un ser querido, especialmente de una figura tan significativa, es un proceso de duelo que puede ser abrumador y complejo. Sin embargo, a pesar del inmenso dolor que siente, ella ha decidido enfrentar este reto con valentía y sinceridad, tanto en su vida personal como en su carrera artística.

Desde el fallecimiento de Pinal, hace apenas tres semanas, la cantante ha sido sorprendentemente abierta sobre sus sentimientos, compartiendo con su público el proceso emocional que está atravesando. Esto no solo refleja un sentido de vulnerabilidad, sino también una conexión genuina con sus seguidores, quienes han estado a su lado a lo largo de su carrera. A pesar del luto, Alejandra ha retomado sus shows.

A través de publicaciones emotivas, la artista ha podido expresar la nostalgia y el amor que siente por su madre. Una de las imágenes más conmovedoras fue la que publicó recientemente en su perfil de Instagram, donde se le puede ver en medio del mar, mirando hacia el horizonte durante un hermoso atardecer. Con la frase “Te siento”, Alejandra transmite no solo su tristeza, sino también el profundo vínculo que compartió con su madre, que encontraba alegría en el mar.

Además, en una entrevista con el programa Despierta América, Guzmán manifestó que, a pesar de la ausencia de Pinal, su familia permanecerá unida. Este compromiso de reunir a su familia durante las festividades de fin de año es un gesto que pone en relieve la importancia de mantener viva la tradición familiar y el legado que su madre dejó atrás.

“No (tenemos nada planeado), pero sí les dije que nos juntáramos, porque si no vamos a perder ese núcleo y no lo quiero perder. Somos muchas viejas fregonas. Con Sylvia, con Stephanie, con Michelle, con Luis Enrique, con Giordana, con Scherry, con Camila”, expresó la cantante al programa.

