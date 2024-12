Ex recaudadora renuncia al Partido Demócrata y lo acusa de ser una “secta”

La ex recaudadora de fondos y estratega demócrata Lindy Li anunció su salida del Partido Demócrata, al que se refirió como una “secta” después de que se enfrentó a una ola de ataques internos por haber criticado abiertamente a Kamala Harris.



En entrevista con Fox News, Lindy Li señaló que los últimos días han sido muy difíciles para ella, pues de la noche a la mañana se convirtió en blanco de múltiples ataques de la izquierda cuando expresó su apoyo al candidato a secretario de Defensa del presidente electo Donald Trump, Pete Hegset.



“Esta última semana ha sido desgarradora para mí”, dijo Lindy Li. “Esta semana fui a ‘Fox & Friends’ y dije ‘los demócratas tienen un tufillo a perdedores’. En cuanto dije eso, hubo campañas de boicot en mi contra. Desbloqueen y dejen seguir las campañas”.



Sus declaraciones le provocaron una caída de 40.000 seguidores en las redes sociales en tan solo cuatro días. Además, se enfrentó a ataques personales, debido a que sus oponentes la etiquetaron con términos insultantes, además de calificarla de “espía comunista”.



“Me llaman espía del régimen que mató a mi bisabuelo y estas son las personas que se hacen llamar guerreros de la justicia social”, dijo en la entrevista. “Se lanzan de cabeza al racismo cada vez que alguien se atreve a estar en desacuerdo con ellos. Quiero ser parte del equipo que dice que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres y que los hombres no deberían participar en deportes femeninos”.



Li dijo que se sentía descontenta con la gestión de fondos recaudados por el Partido Demócrata, especialmente por los $2,5 millones asignados a la productora de Oprah Winfrey, así como por los $500.000 que supuestamente se utilizaron para influir AI Sharpton. Incluso, dijo en su momento, que los fondos que tanto ella como otros habían conseguido con tanto esfuerzo se estaban desperdiciando.



“Todavía no hemos recibido ninguna respuesta”, dijo Li sobre la rendición de cuentas sobre estos gastos.



“Mis donantes están enojados. Es mi responsabilidad preguntar qué diablos pasó con su dinero. Son preguntas legítimas, pero no, en la secta, no se pueden hacer preguntas. Y dejar el Partido Demócrata o incluso cuestionarlo es como dejar una secta. Es aterrador. No quiero ser parte de esta locura nunca más. Están acelerando mi giro hacia la derecha”.



La salida de Li del Partido Demócrata se suma a la de una ex recaudadora de fondos de Obama, quien en septiembre de este año también dijo “adiós” al partido.