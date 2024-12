Marjorie Taylor Greene celebra la “última Navidad bajo el control comunista demócrata”

La representante Marjorie Taylor Greene usó su cuenta de X para celebrar la última Navidad en el poder del Partido Demócrata, al que techó de “comunista”.



“¡Feliz Nochebuena a todos!”, escribió la republicana a través de su cuenta oficial del gobierno.



Y lanzó un dardo “es la última Navidad bajo el control comunista demócrata”. “¡La libertad está llegando!”.



El mensaje de MTG tiene hasta el momento más de 2 mil comentarios, así como 19 mil me gusta en forma de corazón.



Si bien sus seguidores le han dado me encanta al comentario y le han deseado una “feliz Navidad” hay quienes no están de acuerdo con ella y se lo han hecho saber.

“Eres un troll desagradable”. “Hagan públicos todos los nombres y detalles de los fondos secretos, independientemente de quién esté en la lista. Hay que hacerlo”. “Siempre hablando solo porque tienes boca”, fueron algunas respuestas que recibió.



Días atrás, el profesor de la Universidad de Princeton, Jan-Werber Müler, ofreció detalles en una columna para The Guardian de por qué los demócratas no son comunistas, pese a que el Partido Republicano lo haya popularizado como un ataque al partido.



“La única vez en la historia reciente en que Estados Unidos se parecía claramente a la Unión Soviética fue bajo el gobierno de Trump; es cierto que otros países también tuvieron problemas en la cadena de suministro durante el COVID-19, pero el expresidente demostró ser excepcionalmente irresponsable e incompetente”, dijo el profesor Müler.



“La mayoría de los derechistas tendrían dificultades para explicar lo que realmente significan estos términos; pero, por otra parte, para muchos de ellos la política no es un examen de filosofía, sino una competición sobre lo que puede incitar el miedo y el odio hacia los Otros peligrosos que amenazan a los supuestos ‘estadounidenses reales'”, añadió.



