Miguel Herrera aplaude el éxito de Efraín Juárez como técnico

El entrenador de fútbol mexicano, Efraín Juárez, está viviendo una de sus mejores etapas como profesional luego de haber dirigido al Atlético Nacional de Colombia para conquistar el título de campeón y esto le ha permitido no solo callar a sus detractores, sino también despertar la admiración de muchas figuras históricas del balompié azteca.

Uno de estos es el icónico entrenador Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien reconoció que jamás pensó en ver el éxito que está registrando su compatriota debido a que nunca consideró que tendría los papeles necesarios para poder ser todo un técnico de gran importancia en el balompié internacional.

“Sinceramente no le veía dotes como técnico. Si el tipo se ve muy preparado, se ve con mucho entusiasmo, a lo mejor lo veía con un dote para ser directivo, pero bueno me da muchísimo gusto que Efra consiga los logros que tiene”, expresó el Piojo Herrera durante una entrevista ofrecida para Fox Sports.

Es importante recordar que Miguel Herrera fue el entrenador de Efraín Juárez dentro de las Águilas del Club América en los años 2012 y 2013, época en la que los azulcrema se consagraron campeones del torneo Clausura 2013 de la Liga MX.

“Realmente no sé qué virtudes le puedo ver a Efra, la verdad no lo he visto trabajar mucho, pero a la distancia se ve que tiene un buen grupo, se ve que tiene buena llegada con los muchachos, su equipo tiene una buena idea de juego, habrá que esperar un torneo más para ver cómo se va definiendo su estilo y su idea. Hoy en día, exitosísimo”, detalló.

Un detalle importante es que al ganar la Liga de Colombia, Efraín Juárez clasificó al Atlético Nacional a la Copa Libertadores 2025, lo que romperá una sequía de entrenadores mexicanos en la máxima competencia a nivel de clubes en Conmebol; el último en conseguirlo fue Guillermo Vázquez con Pumas en el año 2016.

