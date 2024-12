Aliada de Trump, Laura Loomer, genera críticas por sus comentarios ‘racistas’ sobre la inmigración india

Esta semana se generó un acalorado debate dentro del Partido Republicano al tratar el tema sobre los inmigrantes “altamente calificados” y las visas de trabajo H-1B.



La influencer pro-Trump, Laura Loomer, se preguntó por qué la gente está emigrando a Estados Unidos si la India tiene una mano de obra tan “altamente calificada”, además, afirmó que Nueva Delhi no tiene agua corriente, ni papel higiénico, incluso, cuestionó por qué la gente de India hace sus necesidades en la misma agua con la que se baña y beben.



Como era de esperarse, los señalamientos de Loomer de inmediato provocaron una ola de críticas e incluso varios usuarios de las redes sociales la tacharon de racista después de que calificó a los inmigrantes del sur de Asia como “invasores del tercer mundo de la India”.



La joven de 31 años no tardó en reaccionar a la ola de críticas que ha recibido “está bien, estoy dispuesta a admitir cuando me equivoco. India tiene agua corriente. Simplemente, se acaba por el c*l* de la gente”.



Las lamentables declaraciones de la fiel partidaria de MAGA llegaron después del nombramiento del presidente electo Donald Trump del indio-estadounidense Sriram Krishnan como asesor de AI al que calificó como “profundamente inquietante”.



A través de X expresó su preocupación por el hecho de que la influencia de Silicon Valley en la nueva administración esté impulsada por un interés en específico en las visas H-1B de las que dependen en gran medida muchas empresas tecnológicas globales para contratar personal.



El empresario Sidharth vía X defendió la inmigración altamente calificada “cualquiera que se oponga a la inmigración de trabajadores altamente calificados es fundamentalmente anti-estadounidense”.



Comentario que Loomer rápidamente respondió “en realidad nuestro país fue construido por europeos blancos. No invasores del tercer mundo provenientes de India”. Sidharth no se pudo contener y se le fue a la yugular a Loomer “lo siento, tu traser* racista fue expulsado por Trump”. “Est*pid*s comentarios racistas”.



Pese a la ola de señalamientos que se ha ganado, Loomer acusó además a los multimillonarios tecnológicos de explotar el programa de visas H-1B para su beneficio.



“Los multimillonarios tecnológicos no pueden simplemente entrar a Mar-a-Lago y acariciar sus enormes chequeras para reescribir nuestra política de inmigración para trabajadores esclavos ilimitados de India y China que nunca se asimilaron”, tuiteó. “No me importa que me llamen ‘racista’ personas que no tienen en mente el mejor interés del trabajador estadounidense”.

