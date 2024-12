Clovis Nienow lo quiere todo con Aleska Génesis en 2025: ¿hijos y anillo de compromiso en camino?

Clovis Nienow conversó con Mezcal TV y habló sobre los propósitos que tiene para el año 2025 y todos ellos incluyen una vida y un futuro con Aleska Génesis. El conductor de “Hoy Día” reconoce que el año 2024 fue importante para su vida a nivel general. No sólo fue parte de La Casa de los Famosos, cuarta temporada de Telemundo -la más exitosa de todas- sino que ahí mismo conoció a la mujer que hoy en día ocupa todo su corazón.

La verdad es que yo quiero ser papá joven, quiero disfrutar, quiero ir de fiesta, abrazarlos, divertirme, siempre ha sido uno de mis sueños. Y ahorita que estoy con una gran mujer, quiero aprovechar esta bonita etapa de mi vida, dijo Clovis Nienow, – conductor de Hoy Día.

Y por si lo anterior fuese poco, su paso por dicho reality le permitió convertirse en uno de los personajes más queridos de la televisión hispana, al punto de que “Hoy Día”, el matutino de la cadena, lo buscó para convertirlo en uno de sus conductores exclusivos.

Clovis Nienow habla de un posible encuentro con Maripily en “Hoy Día”

Sobre todo esto reflexionó también con dicho medio, a quienes también les dijo: “Me ha cambiado la vida, la verdad. Estoy súper agradecido, primero que nada con Dios, con la vida, con las personas que han confiado en mí. No me lo esperaba, las cosas te cambian así y hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar la vida, el presente. Estoy súper contento con lo que me está pasando en la vida.

“Me vine de México a Miami, siempre quise vivir en la playa para el momento trabajar en lo que me gusta y nada, estoy aquí creciendo, aprendiendo de mis compañeros y lo mejor de todo, disfrutando el presente que solamente tenemos una vida”.

¿Cuáles son tus metas para el 2025?

A nivel profesional Clovis admite que quiere seguir creciendo y busca incluso contar con el apoyo de algunos empresarios en México, con la finalidad de llevar sus marcas y/o negocios a Estados Unidos.

A nivel personal habla de que ya con 32 años de edad quiere consolidarse en su relación. “A lo mejor ahí hay una propuesta de anillo, quién sabe puede ser pero ya lo tengo en la mente. Y sí quiero ser papá joven, así que yo creo que el siguiente año puede ser que aparezca un Clovisito o una Clovisita”, dijo el conductor de Hoy Día.

¡Quiere ser papá pronto!

En dicha entrevista admitió que quiere no sólo ser papá sino que no busca conformarse con sólo uno: “Siempre he querido muchos, pero los que Dios me quiera mandar, pero yo creo que con dos niños, un niño y una niña estaría genial, para que se diviertan, para que se hagan compañía”.

Sigue Leyendo más de Clovis Nienow aquí:

· Las románticas fotos de Clovis Nienow y Aleska Génesis en Tailandia

· Ariadna Gutiérrez se reencuentra con Clovis Nienow

· Clovis Nienow: “Trato de siempre llevarle una sonrisa a las personas que nos ven”