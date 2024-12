Eduardo Fentanes le recomienda a Efraín Juárez olvidarse del torneo azteca

Efraín Juárez se ha convertido en una de las grandes figuras del balompié mexicano tras conquistar la Liga de Colombia con el Atlético Nacional y demostrar que los entrenadores aztecas tienen todas las cualidades para ser exitosos con los equipos que dirigen; aunque esto es algo que no se está viendo del todo en la Liga MX, competencia en la que los técnicos extranjeros tienen un amplio dominio.

Ante este hecho el antiguo entrenador de los Rayos de Necaxa, Eduardo Fentanes, le recomendó a Efraín Juárez que se aleje lo más que pueda del fútbol mexicano y se mantenga en Colombia o en otro país donde se le tenga un mayor aprecio; esto al alegar que en México jamás habría recibido la oportunidad de dirigir a un equipo sin tener una amplia experiencia como director técnico.

Estas declaraciones las realizó Fentanes durante una entrevista ofrecida para FOX Sports, donde resaltó que los entrenadores mexicanos tienen muy poca confianza para poder hacerse cargo de un club si no tienen con la experiencia pertinente, lo que complica el hecho de poder obtener trabajos de este tipo y por lo que se suelen hacer acuerdos con estrategas de otros países de Sudamérica.

“Qué bueno que a un cuerpo técnico le esté yendo bien fuera y que ponga esa referencia. Hay muchas cosas interesantes alrededor del caso de Efraín, que me da mucho gusto y lo felicitaría, se nota que ha logrado venderles la idea a los jugadores, ya conectó con la gente. Estas cuestiones polémicas los unieron todavía más al grupo y a la afición. Parecía que iban con todo en contra, todo. Una adversidad fuera de la cancha, un aparente rechazo al que se supo sobreponer”, expresó.

“Aquí la pregunta es si se le hubiera dado la oportunidad en México de dirigir, sin el antecedente de haberlo hecho. ¿Cuántas trabas no le ponemos al técnico mexicano para contratarlo? probablemente no”, agregó Fentanes en sus declaraciones.

Tras conquistar la Liga de Colombia, el antiguo técnico de Necaxa sostuvo que es la oportunidad perfecta para poder iniciar una carrera fuera de México al poder explotar sus habilidades y esquema táctico dentro del terreno de juego.

“Atlético Nacional es uno de los grandes de Colombia ¿Aquí le hubieran dado la oportunidad uno de los grandes a Efraín? Ojalá ahora esté pensando en otros clubes grandes, en Colombia y no forzosamente en la Liga Mexicana, ojalá esté pensando en hacer su carrera afuera. La pregunta es si aquí le hubieran dado la oportunidad ¿Qué hubiera dicho la afición, los medios? Eso es un planteamiento interesante”, resaltó.

Quiere volver a dirigir

Fentanes finalizó recientemente su etapa como entrenador de los Rayos de Necaxa, por lo que espera poder optar nuevamente a uno de estos puestos para dirigir a algún equipo en México o de lo contrario se fijará la opción de buscar algún trabajo en el extranjero.

“Hay que esperar, no ha habido un ofrecimiento formal, no lo hubo. Hubo una ligera conversación con la gente de Puebla, pero nunca fue un presentar proyecto o hablar del equipo, sino una conversación breve para conocer al director deportivo, más no sobre un proyecto. Ellos ya tomaron la decisión de Guede”, dijo.

“Si en los próximos meses no surge algo en México, mi pensamiento es ir fuera y que se vayan abriendo puertas. Lo que está haciendo Efraín en Colombia sin duda nos va a ayudar a los técnicos mexicanos, es un gran ejemplo de lo que se puede hacer”, concluyó el estratega.

