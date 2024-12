IRS dará cheques de estímulo de $1,400

Aproximadamente un millón de personas en EE.UU. recibirán un cheque de estímulo por $1,400 de parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Este pago está destinado a aquellos que, por alguna razón, no reclamaron el beneficio cuando estuvo disponible por primera vez.

¿Por qué ahora y cómo funciona este pago?

Este pago es una forma de reembolso para quienes no aprovecharon el Recovery Rebate Credit (Crédito de Reembolso de Recuperación), un beneficio relacionado con los pagos de estímulo de la pandemia que algunos no recibieron.

Según la información de la agencia, el IRS descubrió que alrededor de un millón de personas tenían derecho a este crédito, pero no lo reclamaron.

Lo mejor de todo es que no es necesario hacer nada: los pagos se distribuirán automáticamente, ya sea por depósito directo o por cheque en papel, y también se enviará una carta notificando que el dinero está en camino.

¿Cuándo recibirás el pago?

Los pagos comenzarán a ser enviados en diciembre de 2024, lo que significa que podrías tener el dinero en mano antes de fin de año, o al menos, para comenzar el 2025.

Esto es ideal si planeas comprar regalos o ponerte al día con algunos pagos.

¿Cómo saber si calificas para este pago?

Este estímulo está dirigido a quienes presentaron su declaración de impuestos en 2021 pero omitieron el campo correspondiente al Recovery Rebate Credit, o lo llenaron incorrectamente con un “0”.

Si no presentaste tus impuestos en 2021, aún estás a tiempo para hacerlo antes del 15 de abril de 2025 y podrías ser elegible.

¿Cuánto dinero se distribuirá?

El IRS distribuirá un total de $2.4 mil millones entre un millón de personas, lo que representa $1,400 por beneficiario.

Según el comisionado del IRS, Danny Werfel, este esfuerzo busca facilitar el proceso para los contribuyentes.

“Queremos asegurarnos de que este dinero llegue a las personas que lo necesitan sin complicaciones adicionales”, comentó Werfel.

¿Qué debes hacer si crees que eres elegible?

Si crees que podrías ser uno de los beneficiarios, ten paciencia. El dinero llegará automáticamente. Si no has presentado tus impuestos de 2021, es el momento perfecto para hacerlo y no dejar dinero sin reclamar.

