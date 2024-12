“No hay nadie como Messi”: Lamine Yamal se deshace en elogios hacia el argentino

El jugador español del FC Barcelona, Lamine Yamal es el protagonista del primer episodio de la campaña de Adidas ‘Messi +10’.

Messi escogió a mediados de diciembre 10 jugadores y jugadoras para lucir su modelo especial de botas, entre ellos al delantero del FC Barcelona y a Vicky López, una de las joyas del Barça femenino.

“Hay una generación de futbolistas jóvenes muy buena que tiene muchos años por delante. Si me tengo que quedar con alguien, por la edad y por el futuro que tiene, he escuchado Lamine Yamal y sin duda para mí también. Coincido. Depende de él y de muchas cosas porque así es el fútbol, pero es presente y sin duda tiene un futuro enorme”, dijo Leo Messi en un acto que tuvo lugar en la sede de Adidas en Herzogenaurach (Alemania).

Lamine le devolvió los elogios a Messi diciendo: “Lo que más admiro del estilo de juego de Messi es la facilidad con lo que lo hace todo. Está en una final y se va de cuatro jugadores. Por muchos jugadores que estén haciendo bien las cosas, creo que no hay nadie cómo él. De Messi solo hay uno. Estoy seguro de que ahora quiere ganar más cosas y otro Mundial”.

Lamine Yamal durante el Clásico entre Real Madrid y Barcelona. Crédito: Bernat Armangue) | AP

Lamine Yamal también explicó los movimientos con Messi

Yamal valoró sobre la permanente ambición del crack argentino que “es muy difícil no relajarse un poco cuando ganas un título y él nunca lo ha hecho. Lo había ganado todo, tenía Champions, Balones de Oro… Pero no paró hasta que consiguió el Mundial. Siempre quiere más”.

Sobre su modo de jugar, Lamine explicó que “lo más importante es ser feliz y disfrutar, no pensar en nada, sólo jugar a fútbol. El estilo de juego es lo que más define a un jugador. Si eres una persona alegre, la gente en el campo te verá como alguien divertido que disfruta con el balón”.

Reveló Lamine Yamal que “estoy cumpliendo un sueño. Lo que todo el mundo sueña es jugar una Eurocopa, ver a los aficionados con tu camiseta y haciendo tu su celebración”. En ese sentido, se sinceró sobre cómo nació la celebración del 304, los últimos tres dígitos del código postal de Rocafonda (Mataró), su barrio: “Una semana antes de debutar, estaba con mis amigos por la calle pensando en celebraciones. Uno de ellos me lo propuso, me gustó y lo hice el día siguiente porque justamente tuve la suerte de marcar con el juvenil. A la gente le gustó y se me empezó a conocer por la celebración. Se quedó y se quedará para siempre”.

Jorge Mendes habló del futuro de Lamine Yamal

Jorge Mendes, representante de Lamine Yamal, volvió a dejar claro en declaraciones a Sky Sport en Dubai, donde este viernes se entregan los Globe Soccer Awards, que el delantero de 17 años renovará su contrato con el FC Barcelona próximamente.

El pasado 16 de diciembre ya se expresó en términos similares en la Gala de Tuttosport con motivo del Golden Boy ganado por el joven crack.

“Seguramente Lamine Yamal renovará pronto, debe seguir en Barcelona. No puedo decirte si se renovará en un mes o dos, pero definitivamente sucederá”, afirmó el agente portugués.

